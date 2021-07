Das Kofferpacken gehört in diesen Tagen zu den Standardbeschäftigungen von Noah Kloth. Von Dienstag bis Freitag weilte er mit den Profis des SC Preußen im Trainingslager in Barsinghausen. Noch am gleichen Tag ging es dann mit den A-Junioren für ein Wochenendcamp weiter nach Bad Bentheim. „Das macht mir nichts aus. Alles erfolgt in Absprache“, sagt der 18-Jährige. „Ich kenne ja auch die Jungs aus der U 19 und arbeite gern mit ihnen.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch