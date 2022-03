Ein wenig Aberglaube schadet nicht – Anmeldestart am Freitag

Judas Iskariot war ein Apostel und großer Anhänger von Jesus. Und doch soll er ihn für 30 Silberlinge verraten haben. Beim letzten Abendmahl war er der 13. in der Runde – eine Zahl, an der das Unheil angeblich haftet.

Aberglaube hin oder her, die Nummer „Dreizehn“ hat den Organisatoren des Sparda-Münster-City-Triathlons 2020 zumindest kein Glück beschert. Bereits Mitte April verabschiedeten sich Vorstand und Verantwortliche bei steigenden Inzidenzen von den Plänen, Ende Juni das beliebte Event im und um den Hafen auszurichten. Mit einjähriger Verspätung sollte es funzen – auf der Zielgeraden wurden „Boss“ Holger Fritze und Co. 2021 jäh ausgebremst. „Wir bedauern, Ihnen die Rückmeldung geben zu müssen, dass die Durchführung (...) in der geplanten Form aufgrund der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung nicht zulässig ist.“ 2022 wird also alles besser? „Ich wage keine Prognosen“, sagt Fritze und wirkt nachdenklich. „Uns ist im Vorjahr sprichwörtlich der Boden unter den Füßen weggezogen worden.“ Die Erinnerungen an die E-Mail vom Ordnungsamt sind noch sehr präsent.

Zumindest eine virtuelle Runde

Und doch richten sie die Blicke nach vorne. Eines aber will Fritze unbedingt zu den Akten legen: die 13. Auflage. „Die hat Unglück gebracht.“ Und irgendwie wurde sie ja doch im Jahr eins der Pandemie abgedeckt, zumindest virtuell. Eine ganze Woche lang hatten die Sportlerinnen und Sportler Zeit, einen Triathlon oder Duathlon mit eigenverantwortlicher Zeitnahme zu absolvieren. Dokumentiert wurde das mit einem per Mail gesendeten Foto, das die Beteiligten im Rennen zeigte. Vorhang auf für die 14. Veranstaltung am 26. Juni. Die Planungen laufen, am Freitag, 25. März, öffnet sich das Online-Anmeldefenster ab 18 Uhr für all diejenigen, die 2021 einen Startplatz ergattert haben. Sie wurden bereits am Donnerstag im Verlauf des Tages mit einer Mail durch den Ausrichter kontaktiert und mit Informationen gefüttert.

„ »Wir sind so motiviert.« “ Holger Fritze

1100 Aktive hatten 2021 für die Volksdistanz gemeldet, auf die olympische Strecke wurde bewusst verzichtet. Nun sind wieder beide Formate im Angebot und verteilen sich auf 700 Plätze für die kurze Distanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) und 400 für die längere Runde (1,5/40/ zehn). 50 Staffeln gehen ebenfalls an den Start. Im Rahmen des Wettkampfes beginnen auch die NRW-Liga und die Landesliga Mitte. Da steckt einiges in der Pipeline – Fritze und seine Mitstreiter wollen wieder loslegen. „Wir sind extrem motiviert.“

Die 13 war gestern, beim Gastgeber Tri Finish schauen sie von jetzt an in die (rosige) Zukunft.