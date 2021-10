Eine Spur Ungewissheit begleitet das HLZ nach Lemgo

Ahlen

Eigentlich weiß Frederik Neuhaus, was auf ihn und das HLZ Ahlener SG zukommt. Der Trainer kennt das Team Handball Lippe II in- und auswendig. Und doch spielt vor der Partie des Handball-Drittligisten am Samstagabend in Ostwestfalen eine Portion Ungewissheit mit. Schließlich sind Leihgaben aus der Erstliga-Mannschaft des TBV Lippe Lemgo nicht ausgeschlossen. Auch das macht das Spiel spannend.

Von Harald Hübl