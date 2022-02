Einsatzgarantie bei RW Ahlen für Harr - Lob für Marino

Auch am Tag danach war Andreas Zimmermann immer noch auf Betriebstemperatur. „Da war alles möglich. Es war richtig spannend. Beide wollten gewinnen und hatten auch die Chancen dazu. Das war genau das, was wir wollen“, sprudelte es aus dem Trainer von Rot-Weiß Ahlen beim Rückblick auf das 1:1 (1:0) bei Fortuna Düsseldorfs U 23 heraus. Das Remis fühlte sich gut an. Wofür auch die couragierte Vorstellung der Rot-Weißen sorgte. Nach 92 Minuten hatte sich so ziemlich jeder in einen Schuss geworfen und Schlimmeres vereitelt. Allerdings hatten Andreas Ivan mit einem Freistoß sowie einem Lupfer und David Mamutovic ebenfalls mit einem Heber das 2:1 um Zentimeter verpasst. Auch das gehörte zum Spiel.

