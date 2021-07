Eintracht Rheine muss Preußen-Auftritt nach Regenfällen absagen

Das dritte Testspiel von Preußen Münster fiel am Mittwoch den starken Regenfällen zum Opfer. Eigentlich sollte der Regionalligist bei Eintracht Rheine antreten. Knapp drei Stunden vor dem Anstoß musste der Gastgeber aber absagen: Land unter.

Das Freundschaftsspiel zwischen Eintracht Rheine und Preußen Münster, das am Mittwochabend stattfinden sollte, ist abgesagt. Die heftigen Niederschläge gerade am Nachmittag ließen den Verantwortlichen des Oberligisten keine andere Wahl.

Der Platz am Delsen stand komplett unter Wasser, „knietief“, wie es bei, FCE hieß. Der angrenzende Kunstrasen nahm sogar Schaden, weil die eingespeisten Korkelemente hinweggespült wurden. Zudem stand der Regen im Einlasshäuschen und in der Imbissbude ebenfalls hoch an den Wänden.

Ob es einen Ausweichtermin gibt, ist fraglich. Die Preußen sind bereits am Sonntag wieder in Dortmund am Ball. Bis der Rasen wieder bespielbar ist, kann es zudem noch dauern.