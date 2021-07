Grüße aus dem Strandkorb: Wie EM-Stars den Urlaub genießen

Von der EM-Blase ins Blaue: Cristiano Ronaldo winkt bei seiner Ankunft am Flughafen.

Auf die Frage, ob er lieber das EM-Endspiel bestreiten oder am Strand liegen wolle, würde ein Fußballprofi natürlich immer sagen: das Finale.

Und dennoch genießen die beim Turnier ausgeschiedenen Stars den Urlaub wie selten zuvor. Nach vielen Wochen mit Corona-Regeln im Kreise der Club- und dann Nationalmannschaft heißt es: von der Blase ins Blaue!

Gosens im Strandkorb - Neuer auf dem Rad

So grüßt der deutsche Nationalspieler Robin Gosens auf Instagram fröhlich aus dem Strandkorb. Christian Günter, der bei dem paneuropäischen Turnier nicht eine Minute spielen durfte und deshalb als so genannter EM-Tourist gilt, vernascht in Südtirol mit dem Nachwuchs Nachtisch. Torhüter Manuel Neuer schickt ein Bild von seiner Radtour entlang der Deutschen Alpenstraße: «Macht richtig viel Spaß – zudem bekommt man den Kopf frei und bleibt fit für die neue Saison!»

Leon Goretzka scheint noch über das Achtelfinal-Aus zu sinnieren: Der Mittelfeldspieler sitzt auf einem von ihm veröffentlichten Foto in Badehose, mit dunkelrosa Schlapphut und ernstem Blick da. Ansonsten machen sich die deutschen Nationalspieler wie Joshua Kimmich mit Urlaubsgrüßen in den Sozialen Medien rar. Die letzten Bilder zeugen noch von der Schmach gegen England. Auch vom zumindest vorläufig emeritierten Bundestrainer Joachim Löw ist nicht bekannt, wo und wie er Ferien macht.

Mats Hummels hat seinen Humor offenbar längst wiedergefunden. Der Dortmunder posiert grinsend in einem lässigen Freizeit-Look mit City-Print: «Wenn man zuviel Zeit bei Erling Haalands Insta diesen Sommer verbracht hat.» BVB-Stürmer Haaland hatte als nicht qualifizierter Norweger schon die ganze EM frei und dabei mit diversen exzentrischen Outfits die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Für Superstar Cristiano Ronaldo ist das Turnier längst kalter Kaffee. Der Portugiese starrt auf seinem Instagram-Bild hinter einer rotgetönten Sonnenbrille auf eine weiße, scheinbar leere Tasse. Der Blick des Betrachters geht allerdings eher auf seinen zur Schau gestellten Sixpack. Deutlich fröhlicher hatte der 36-Jährige zuvor ein Foto mit seinen vier Kindern und Lebensgefährtin Georgina Rodríguez auf dem Sonnendeck einer Jacht gezeigt: «Zeit, mit meinen Lieben auszuruhen.»