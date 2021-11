Empörung über Hummels-Rot beim BVB

Drama in vier Akten: Mats Hummel räumt Antony ab (oben li.), Schiedsrichter Michael Oliver zückt Rot (oben re.). Antony windet sich theatralisch am Boden (unten li.), Ajax feiert den Auswärtssieg in Dortmund und das Erreichen des Achtelfinals.

Dortmunds Profis mussten an diesem schicksalhaften Abend nicht allein in die Nacht. Als Schiedsrichter Michael Oliver das Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam abpfiff und das bittere 1:3 (1:0) notariell besiegelte, standen viele Fans auf und spendeten den Unterlegenen Beifall. Eine anerkennende und aufmunternde Geste an die Mannschaft. Der BVB hat am Mittwochabend ein Spiel verloren, aber nicht seine Würde. Charakterstark und beinahe hingebungsvoll wehrte er sich in einstündiger Unterzahl gegen die final dann doch nicht zu verhindernde Niederlage. Und natürlich entzündeten sich in der letzten Stunde des langen und tristen November-Tages sämtliche Diskussionen am frühen Platzverweis (29.) gegen Mats Hummels.

Ein riskantes Manöver

Zugegeben: Es war keine wirklich gute Idee des Dortmunder Abwehrchefs, gegen Amsterdams Brasilianer Antony zu grätschen. Ein riskantes Manöver ist in höchster Not zu verantworten, aber ziemlicher Unsinn am Spielfeldrand auf Höhe der Mittellinie. Gewiss war es ein überzogener Einsatz des erfahrenen Verteidigers. Aber kein Rot. Ganz bitter für Dortmund. Hummels sprach nachher von einer „grotesken Fehlentscheidung“ und nagelte dabei auch Antony an den Pranger: „Die Schauspielerei meines Gegenspielers sollte man nicht außer Acht lassen. Das ist grob unsportlich. Er ist ein super Fußballer, jetzt muss er noch lernen, Sportler zu werden.“

Es ist müßig, darüber zu sinnieren, welchen Fortgang die Begegnung in numerischer Gleichzahl genommen hätte. „Zu elft hätten wir das Spiel gewonnen“, sagte der starke Julian Brandt im Brustton der Überzeugung. Experten in den TV-Studios redeten nach dem Feldverweis von einem „Game­changer“. Ein schreckliches Wort und dazu nur die halbe Wahrheit: Der BVB spielte eine starke erste Viertelstunde, doch als Hummels un­gestüm auf Antony zuflog, war Ajax längst im Spiel.

Rüstzeug für großen Fußnall-Abend

Diese Begegnung hatte grundsätzlich das Rüstzeug für einen intensiven und ganz großen Fußball-Abend. Doch dezimiert war Dortmund nur noch für kurze Zeit in der Lage, dem niederländischen Rekordmeister Einhalt zu gebieten. Der von Marco Reus verwandelte Foulelfmeter (37.) gab den Getreuen auf den Tribünen sogar ein bisschen Hoffnung, doch mit Anpfiff der zweiten Spielhälfte war es kein wirklicher Schlagabtausch mehr, sondern nur noch eine Frage der Zeit, wann die Begegnung kippen würde. Dusan Tadic (72.) und Sebastien Haller (83.) raubten den Borussen erst zwei Punkte und dann auch noch den letzten. Davy Klaassen (90.+3) bereitete den Statistikern den finalen Arbeitsauftrag. Zu diesem Zeitpunkt war Marco Rose längst geladen wie ein Colt vor einem Duell im Wildwest-Format. Und natürlich feuerte er auf die ­Unparteiischen, vorzugs­weise die im Videokeller los. „Wenn man in der heutigen Zeit die Möglichkeit hat, Fehler zu korrigieren, und wenn das aus unerklärlicher Art und Weise vertan wird, dann ist das für mich schwer nachvollziehbar. Dann läuft irgendwas falsch im Fußball“, ereiferte sich der BVB-Trainer und blies viel Rauch in den Raum. Tatsächlich blieb nach dem folgenreichsten Pfiff des Schiedsrichters an diesem Abend nicht nur eine Korrektur seitens der Video-Assistenz aus. Dazu verzichtete Oliver auch noch auf eine Prüfung der Szene via der TV-Bilder.

Kommentar: Kontrollmechanismen versagen Foto: Als der Fußball den ­Videobeweis einführte, nahm er diesem wunder­baren Sport ein Stück seiner Emotionalität. Gefühlt wird inzwischen jedes zweite Tor gecheckt. Der Fußball ist technisch, mitunter sogar klinisch geworden, es fehlt die Spontaneität. Aber, und das ist auch ein wichtiger Teil der Wahrheit: Regeltechnisch betrachtet, ist das Spiel ­gerechter als noch in den ­Tagen vor der Nutzung der TV-Bilder.,Jede grundlegende Veränderung braucht Zeit, um in der Gesellschaft anzukommen und im besten Fall von ihr akzeptiert zu werden. Der ­Videobeweis war schon oft auf einem guten Weg, ehe sich die Hüter der Regeln dann wieder selbst ein Bein stellten. Beim nicht nachvollziehbaren Rot gegen Mats Hummels am Mittwoch wurden sämtliche Kontrollmechanismen grundsätzlich verweigert. Wer möchte, kann diese Farce auf temporäres menschliches Versagen ­reduzieren. Der Schaden für den Videobeweis bleibt und ist immens. Wilfried Sprenger ...

Noch lange redeten sich am Mittwoch viele BVB-Fans die Köpfe heiß. Danach gingen die Blicke zum nächsten Gruppenspiel am 24. November bei Sporting Lissabon. Die direkte Auseinandersetzung der punktgleichen Tabellennachbarn bringt eine Vorentscheidung im Kampf um den zweiten Achtelfinalplatz.

Weil es ein ungeschriebenes Gesetz der Uefa ist, bei Rot-Verweisen immer eine Sperre auszusprechen, wird der BVB diese Herausforderung ohne Mats Hummels angehen müssen. Der Club prüft noch, ob er Einspruch gegen den Platzverweis einlegen soll. Sportdirektor Michael Zorc kündigte an, „Kontakt mit der Uefa“ aufnehmen zu wollen. Der am Hüftbeuger verletzte Tor­jäger Erling Haaland wird womöglich weitaus länger fehlen als Hummels. „Es wäre ein Bonus, wenn er vor Weihnachten ein paar Spiele bekommt. Aber das ist ziemlich unsicher“, sagte sein ­Vater Alf-Inge Haaland. Und gegen Ajax verletzte sich auch noch Marius Wolf am Oberschenkel, fällt „bis auf Weiteres“ aus.