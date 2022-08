Von einem, der dabei war

Die Erinnerungen sind da – auch 50 Jahre danach. Erinnerungen an die heiteren Spiele, die plötzlich zu todtraurigen wurden. An den Montag, an dem eine 16-jährige Schülerin Gold im Hochsprung holte. Und ich hatte es prophezeit. An Norbert Südhaus, der morgens ankündigte, abends im Fernsehen aufzutauchen, und Geschichte schrieb. An das schreckliche Attentat mit 17 Toten, das uns alle sprachlos machte. An Avery Brundage mit seinem „The games must go on“, auf das wir heimlich gehofft hatten. An tolle Momente, nachdenkliche Stunden und neue Bekanntschaften.

