Erst die Kür, dann die Pflicht – Union Lüdinghausen zwei Mal daheim

Union Lüdinghausen hat am Samstag (12. März), 14 Uhr, Spitzenreiter BC Wipperfeld in der Drei-Burgen-Arena zu Gast – sportlich ein Knüller. Fast noch wichtiger aus 08-Sicht ist aber die Partie tags darauf, gleiche Zeit, gegen den BC Beuel.

Der Spitzenreiter gibt sich die Ehre: Am Samstag (12. März), 14 Uhr, gastiert mit dem 1. BC Wipperfeld nicht nur jenes Team in der Drei-Burgen-Arena, das nach gut der Hälfte der Spielzeit souverän das Tableau in der Badminton-Bundesliga anführt und für das nichts anderes als der Gewinn der Mannschaftsmeisterschaft – es wäre die erste – zählt. Die Oberbergischen wollen gleich eine ganze Titel-Ära begründen, wie ihr umtriebiger Macher Andreas Lamsfuß den WN mal verraten hat. Dafür wurde der zuvor schon erlesene Kader im Sommer noch mal aufgemotzt und mit Marvin Seidel der neben Andreas Lamsfuß beste deutsche Paarspieler Marvin Seidel aus Saarbrücken geholt. „Aber im Grunde“, meint Lüdinghausens Teammanager Michael Schnaase, „ist es völlig egal, wen die Wipperfelder aufbieten. Die haben genug Personal, um zwei komplette Mannschaften auf die Beine zu stellen.“

Union in Bestbesetzung

Bei Union wäre man in diesen Tagen bereits mit einer zufrieden. Wobei: Auf dem Papier ist es die stärkste 08-Formation, die sich in der Neuauflage des Halbfinals aus dem Vorjahr mit dem Klassenbesten misst. Zum Beispiel kehrt Linda Efler, die beim 3:4 gegen Refrath gefehlt hatte, ins Team zurück. Nur sind eben mit Ties van der Lecq und Max Weißkirchen zwei Mann dabei, die vor 14 Tagen merklich angeschlagen waren „und sicher nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind“, so Schnaase. Demzufolge wäre ein Zähler, ein 3:4 also, wohl das Höchste der Gefühle aus Gastgebersicht.

Tags darauf, ebenfalls ab 14 Uhr, gastiert Beuel in Lüdinghausen – und da darf die Ausbeute gern üppiger sein. Zwar glaubt Schnaase nicht, dass es, wie im Hinspiel (7:0), zu vollen drei Punkten reicht, da die Bonner seinerzeit ohne ihren starken Brasilianer Ygor Coelho (im Einzel in dieser Saison noch unbezwungen) auskommen mussten. Aber: „Gewinnen wollen wir schon“, betont der 08-Boss. Allein um Beuel, das derzeit auf dem Relegationsrang – einen Platz hinter Union – verharrt, auf Distanz zu halten. So gesehen ist die Partie am Sonntag „für uns die wichtigere am Wochenende“.