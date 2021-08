Martin König wird deutscher Vizemeister im Cross-Triathlon in seiner Altersklasse – das ist ja fast schon normal. Besonders war diesmal, wie sehr der Athlet des TV Friesen Telgte beim Wettkampf in der Eifel leiden musste. Vor der Siegerehrung hielt der 57-Jährige erst mal ein Nickerchen.

Cross-Triathlon: Martin König wird deutscher Vizemeister in seiner Altersklasse

Der Telgter Martin König hat gelitten beim Cross-Triathlon in der Eifel, viel mehr als bei früheren Wettkämpfen.

Nach dem Wettkampf war Martin König fix und fertig. Der Triathlet war so platt, dass er sich schnell sein Rennrad und seine Sportklamotten schnappte und direkt zu seinem Campingwagen trottete – erst mal hinlegen. Übermannt von der Müdigkeit, „bin ich sofort eingeschlafen“, sagt der Telgter. Als er nach einer guten Stunde aufwachte, ging er wieder los – in guter Absicht, den Siegern zu applaudieren und in dem festen Glauben, selbst diesmal nicht auf dem Podest zu stehen. Als er schnell noch auf den Aushang mit den Ergebnislisten schaute, „bin ich fast vom Hocker gefallen“, erzählt König. „Damit hatte ich nicht mehr gerechnet.“