Erster Härtetest für den BSV Ostbevern gegen TV Eiche Horn Bremen

Die Vorrunde in der 3. Liga West mit nur zwölf Spielen für jede Mannschaft ist kurz. Nach drei Begegnungen ist zwar noch nichts entschieden, aber Siege gegen die direkte Konkurrenz tun auch jetzt schon gut. Einen kleinen Schritt in Richtung Meisterrunde können die BSV-Volleyballerinnen am Samstagabend (19 Uhr) im ersten Heimspiel dieser Saison gegen den TV Eiche Horn Bremen machen.

Ostbevern steht auf Platz zwei, Bremen auf Rang vier. Die besten drei Vereine qualifizieren sich für die Aufstiegsgruppe. „Es ist noch etwas früh, auf die Tabelle zu schielen“, sagt BSV-Trainer Dominik Münch. „Aber man kann jetzt schon sehen, welche Mannschaften Chancen haben, in die Meisterrunde zu kommen.“ Seine Truppe gehört dazu, Bremen aber auch.

„ »Wir sind gut drauf.« “ Dominik Münch

Für die BSV-Frauen ist die Heimpremiere nach einem Jahr Pause ein erster Härtetest. Bei SF Aligse und beim SCU Emlichheim II haben die Ostbevernerinnen jeweils mit 3:0 gewonnen. „Wir haben es in den ersten beiden Spielen einfach gut gemacht“, lobt Münch. „Wir sind gut drauf.“ Das unterstrich seine Mannschaft auch in einem Trainingsspiel in dieser Woche gegen VoR Paderborn aus der anderen Vorrunden-Gruppe der 3. Liga West. Mit 3:0 gewann der BSV, und das sogar ohne Sophia Eggenhaus und Lea Dreckmann. Am Samstag ist der Kader wieder komplett, auch Leonie Ottens ist nach ihrem Abstecher zur Beach-Jugendnationalmannschaft zurück.

Voller Emotionen

Mit den Bremerinnen hat sich der BSV schon viele heiße Duelle geliefert. In der Drittliga-Saison 2018/19 siegte Ostbevern beide Male mit 3:2. Münch erwartet wieder „ein packendes Spiel voller Emotionen“. Bremen habe eine erfahrene Mannschaft, angeführt von der ehemaligen Nationalspielerin Dominice Steffen.

Für die BSV-Volleyballerinnen stehe aber, sagt ihr Trainer, weder Tabelle noch Gegner im Vordergrund. „Wir haben nach mehr als einem Jahr wieder unser erstes Heimspiel vor Zuschauern“, sagt Münch. „Wir alle sind aufgeregt. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass es ein toller Abend wird.“