Erster Titel der Beginn einer Ära? 08-Bezwinger BC Wipperfeld jubelt

Der 1. BC Wipperfeld hat Serienmeister 1. BC Bischmisheim in einer dramatischen Neuauflage des Vorjahresendspiels mit 4:3 bezwungen. Für die Oberbergischen war es der erste Gewinn der Team-DM – aber wohl nicht der letzte.

Badminton: Final Four

Andreas Lamsfuß hatte eingeräumt, bereits am Samstag, beim Halbfinale zwischen dem BC Wipperfeld und Union Lüdinghausen, „ziemlich angespannt“ gewesen zu sein. Rastlos tigerte der BCW-Boss in der Box des Teams umher, durchmaß die halbe Schleyer-Halle, ließ sich Rücken und Schultern massieren. Da stand einer gehörig unter Strom. Dabei war ja praktisch von Beginn an alles nach Plan gelaufen.

Man will also gar nicht wissen, wie es tags darauf, während des Endspiels, in ihm gearbeitet hat. Da lief zunächst nämlich gar nichts nach Plan. Serienmeister BC Bischmisheim, der die Oberbergischen bereits im Vorjahr im Finale bezwungen hatte, führte zwischenzeitlich mit 3:1. Ein Sieg noch, dann hätte sich Saarbrücken zum elften Mal die Krone im deutschen Badminton aufgesetzt. Und Lamsfuß mindestens ein weiteres Jahr auf die Titelpremiere warten müssen.

Verstärkung aus Schorndorf – und Lüdinghausen?

Doch dann gewann der Branchenkrösus die drei übrigen Matches und damit den begehrten Hans-Riegel-Pokal. Lebenstraum erfüllt? Nun ja. Mit einer Team-DM mag Lamsfuß sich nicht begnügen. Es soll schon eine ganze Ära werden, wie die der Bischmisheimer in den 2010er-Jahren. Deshalb wird noch mal in den eh schon erlesenen Kader investiert. Von der SG Schorndorf kommt wohl deren französische Nummer eins, Arnaud Merkle. Und eine weitere heiße Wechselkandidatin ist, wie man hört, die Noch-Lüdinghauserin Yvonne Li.