Ex-Preuße Dennis Grote löst seinen Vertrag bei RW Essen auf

Dennis Grote und Rot-Weiss Essen gehen in Zukunft getrennte Wege. RWE und der ehemalige Preußen-Spieler, der vor einigen Wochen einen Wechsel zurück nach Münster auslotete, haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Beim SCP ist Grote in dieser Saison trotzdem keine Option.

Dennis Grote und Rot-Weiss Essen haben sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Wie der Tabellenführer der Regionalliga West am Mittwochvormittag mitteilte, wird der 35-Jährige, dessen Vertrag ursprünglich noch bis Saisonende lief, definitiv nicht mehr für Rot-Weiss Essen auflaufen.



"Bedauerliches Ende meiner Zeit bei RWE"



"Wir haben mit Dennis sehr offene Gespräche geführt und mit der nun erfolgten Vertragsauflösung eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden. Nach den intensiven letzten Wochen, die sowohl für Dennis als auch für uns eine enorme Belastung waren, sind wir nun froh, diese Geschichte endgültig hinter uns lassen zu können. Wir wünschen ihm beruflich und privat nur das Beste", wird Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Grote selbst sagte: „Ganz sicher ein bedauerliches Ende meiner Zeit bei RWE, auf die ich dennoch positiv zurückschaue. Nichtsdestotrotz drücke ich den Jungs alle Daumen, in dieser Saison das große Ziel zu erreichen.“



ℹ️ Rot-Weiss Essen und Dennis Grote haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung seines ursprünglich noch bis Saisonende laufenden Vertrags geeinigt 👉 https://t.co/A97Ek1hH0s pic.twitter.com/3gPeWFOjSb — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) February 2, 2022

Grote darf nicht zur Ligakonkurrenz



Der Mittelfeldspieler hatte kurz vor Weihnachten für Aufsehen gesorgt, als er bei den RWE-Verantwortlichen einen Wechselwunsch zu seinem Ex-Club und Ligakonkurrenten Preußen Münster hinterlegte und daraufhin vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt wurde. SCP-Sportchef Peter Niemeyer stellte daraufhin aber schnell klar, dass es keine offizielle Anfrage der Adlerträger gegeben habe. Er kenne Grote seit vielen Jahren privat, man unterhielte sich häufig miteinander und spreche „über Zukunftsaussichten“, sagte Niemeyer damals. Nein, es gebe kein Angebot an den Mittelfeldspieler, es gäbe nicht Konkretes.

Ein Wechsel zu Preußen Münster ist nun aber trotz der Vertragsauflösung kein Thema. "Aufgrund des Auflösungszeitpunktes ist darüber hinaus eine Spielerlaubnis bei einem Mitbewerber in der Liga noch in der laufenden Saison ausgeschlossen", schreibt RWE in seiner Mitteilung. In der Regionalliga West darf Grote in dieser Spielzeit also definitiv nicht mehr kicken - und damit auch nicht beim SCP.