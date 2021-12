Ex-Preußen-Trainer Marco Antwerpen fühlt sich pudelwohl am Betzenberg

Diesen einen Wunsch hat der Fußballlehrer Marco Antwerpen dann doch: Er möchte gerne länger bleiben, hier in der Pfalz. Warum auch nicht, genau da, wo der Fußball noch einmal ein Stückchen wichtiger ist als an vielen anderen Standorten in Deutschland. Antwerpen, geboren in Unna und wohnhaft in Seppenrade, ist seit knapp einem Jahr verantwortlicher Coach des 1. FC Kaiserslautern. Er, der Wahl-Münsteraner, der drei Mal für den SC Preußen als Profi unter Vertrag stand und ein viertes Mal als Trainer Station machte. So gesehen ein Münsteraner in Kaiserslautern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie