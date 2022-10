Feedback positiv: Brinkmann und Co. halten an 28 Kilometern fest

Am Montag tagte erstmals der Münster-Marathon e.V. nach seinem Spektakel am 11. September. Das Ergebnis: Am neuen Format, den 28 Kilometern, halten „Boss“ Michael Brinkmann und Co. fest. Ganz nebenbei wurde Thomas Schluer verabschiedet.

Laufen. Soweit die Füße tragen. Für viele Menschen ein Hobby, für andere ein reines Mittel zum Zweck, für wiederum andere ein echtes Ventil. Tausende sind am 11. September in der Domstadt auf den Beinen als Puzzleteil der Jubi-Auflage des 20. Volksbank-Münster-Marathons. Ein Volksfest, das mit einer Premiere aufwartet: Erstmals gehen gut 400 Aktive beim „Hengst-Filtration-28“ auf die Strecke. „Ein großartiges Format“, schwärmt Hannah Arlom von der LG Emsdetten. Die ehemalige Bundesliga-Triathletin von Tri Finish Münster finisht nach 1:53:51 Stunden als zweitbeste Frau hinter der Wolbeckerin Verena Vogt (1:47:40). Tim Rose vom Warburger SV, der Sieger bei den Männern (1:39:34), schlägt nach seinem Triumphzug auf dem Prinzipalmarkt in die gleiche Kerbe: „Das gibt es nirgendwo anders. Ich bin begeistert, komme wieder.“

Das geht der Organisationscrew um „Boss“ Michael Brinkmann runter wie Öl. Am Montag tagte die zwölfköpfige Mannschaft erstmals nach dem Event in den Räumen des Geldinstituts in der Neubrückenstraße. „Das Feedback auch in der Runde war durchweg positiv“, zeigte sich Brinkmann hoch zufrieden. Um zu verkünden: „Wir halten an den 28 Kilometern 2023 mit maximal 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fest.“

Drei Beweggründe für die Auswahl

Drei Beweggründe spielten bei der Auswahl der Strecke im Kreise der Sportlerinnen und Sportler eine offenbar nicht unwesentliche Rolle, wie Brinkmann verrät. Erstens: Zahlreiche Staffelläuferinnen und -läufer wollten mal etwas anderes ausprobieren – aber nicht gleich auf die lange Distanz wechseln. Zweitens: Marathonis, die mit Corona infiziert waren, erhielten den Rat aus der Ärzteschaft, nicht über 42,195 Kilometer zu gehen. Drittens: Läuferinnen und Läufer nutzten den Zwei-drittel-Marathon als Vorbereitung auf die Veranstaltungen in Berlin, Köln oder Frankfurt (30. Oktober).

Der Start bei Kilometer 14 in Höhe des Franz-Hitze-Hauses am Kardinal-von-Galen-Ring fügte sich nahtlos in das Gesamtspektakel ein. Es ging durch das Klinikviertel, die Stadtteile Nienberge, Roxel und Gievenbeck bis auf den roten Teppich in Münsters guter Stube. 378 Sportlerinnen und Sportler erreichten das Ziel bei besten Bedingungen und sind ganz sicher auf den Geschmack gekommen. „Wir sehen diesen Lauf auch als Sprungbrett zum Marathon“, sagt Brinkmann. Er und sein Team verabschiedeten im Rahmen der ersten Marathon-Sitzung mit Thomas Schluer einen „Mann der ersten Stunde“. Der Pensionär, der den Zielbereich 20 Jahre lang fest im Griff hatte, legt diesen Arbeitsbereich in die Hände von Karsten Gunsthövel, wird aber weiter als Helfer bereit stehen.