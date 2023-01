Flottmanns ehrgeizige Mission

In der Fußballbranche geht es mitunter zu wie in einer großen Familie – man kennt sich, man schätzt sich. So saßen während des Hallenfußballturniers um den „W&H-Cup“ am Samstag Heiko Flottmann, Klaus Burandt, Tobias Süveges und Dominik Bokel beieinander und tauschten Erfahrungen aus; Burandt und Bokel in ihrer Eigenschaft als DFB-Stützpunkttrainer des Fußballkreises Tecklenburg, Süveges als sportlicher Leiter der Bremer Werder-Jugend U 8 bis U 14 und Flottmann als Sportleiter für den Leistungsbereich U 16, U 17 und U 19 bei Arminia Bielefeld. Angesichts der hochkarätigen Besetzung war der Budenzauber in Lengerich fast schon eine Pflichtveranstaltung für die vier Gäste.

Neben Burandt ist auch Flottmann in heimischen Gefilden unter Fußball-Experten einschlägig bekannt. Vor allem deshalb, weil er 30 Jahre in unterschiedlichen Funktionen in Osnabrück tätig war und 1996/97 die Sportfreunde Lotte, die damals gerade in die Verbandsliga aufgestiegen waren, trainierte hatte. Schon seit 15 Jahren engagiert sich Flottmann – unterbrochen von einem einjährigen Intermezzo als Chefcoach des damaligen Regionalligisten SV Meppen – im Nachwuchssektor.

Talente fördern und fordern, das ist der Job, der ihn antreibt, seit Juli vergangenen Jahres bei Arminia Bielefeld, wo ihm die Leitung der Nachwuchsabteilung übertragen wurde. „Eigentlich waren zwei, drei weitere Jahre bei Werder geplant, doch dann kam ein Anruf von Finn Holsing“, erinnert sich Flottmann. Holsing ist Akademieleiter des Nachwuchsleistungszentrums von Arminia Bielefeld. Der ehemalige Profi von Arminia und Eintracht Braunschweig wollte dem Osnabrücker einen Wechsel auf die Bielefelder „Alm“ schmackhaft machen, weil dort im Jugendsektor einiges an Potenzial noch brachliegt.

Für Flottmann bestand eigentlich kein Anlass, den Arbeitsplatz zu wechseln. Werders U 19 und U 17 sind vom ersten Tag an Mitglied der A- und B-Junioren-Bundesliga, womit die Grün-Weißen in puncto Nachwuchsförderung nicht nur im Norden, sondern in ganz Deutschland zu den Topadressen zählen. Dann aber habe er nach „tollen Gesprächen“, wie der 65-Jährige sagt, mit Holsing und Arminias Sportdirektor Samir Arabi den Eindruck gewonnen, „dass Arminia ein Verein ist, bei dem man etwas bewirken kann.“ Flottmann entschloss sich, den Job anzutreten, und so ist er nunmehr seit einem dreiviertel Jahr Leiter der Nachwuchsabteilung beim DSC. „Ich habe die Entscheidung nicht bereut“, versichert der zweifache Familienvater, der nach wie vor in Wallenhorst vor den Toren Osnabrücks lebt.

In Bielefeld sieht er sich großen Herausforderungen gegenüber. Er stellt sich dieser schwierigen Mission. Arminia plant ein Update seiner Infrastruktur im Nachwuchsbereich. So investiert der ostwestfälische Zweitligist zehn Millionen Euro in das Trainingszentrum an der Friedrich-Hagemann-Straße. Die Arbeiten an der Anlage mit Verwaltungsräumen, Athletik- und Fitnessbereich sowie zeitgemäßen Umkleidekabinen haben im Juli vergangenen Jahres – quasi mit Flottmanns Amtsantritt – begonnen. Das rentiert sich nur, wenn sich Erfolge auch im Nachwuchsbereich einstellen. Hier ist Flottmann gefordert. Beim Turnier um den „W&H-Cup“ allerdings riss die Arminia keine Bäume aus. Nach Platz zwei in der Vorrunde schieden die Nachwuchskicker des DSC in der Zwischenrunde als Tabellenletzter sang- und klanglos aus.

„Wir sind sicherlich nicht auf dem Niveau von Werder, aber wir sind auf einem guten Weg“, erläutert der gebürtige Osnabrücker. Immerhin spielen die Bielefelder B-Junioren in der Bundesliga, in der sie derzeit Tabellenzweiter der Staffel West sind. Dagegen kickt die U 19 noch in der Verbandsliga, in der die Gegner nicht Borussia Dortmund, Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach, sondern 1. FC Gievenbeck, VfL Theesen und FC Eintracht Rheine heißen. Flottmann soll dazu beitragen, dass sich das bald ändert.