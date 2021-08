Folgt Gencal bei Rot-Weiß Ahlen auf Szczepankiewic?

Rot-Weiß Ahlen macht Tempo – Transfer-Tempo. Nach der Verpflichtung von Torhüter Daniel Szczepankiewic, der am Montag aus Polen erwartet wurde und am Dienstag (19 Uhr) gegen die Hammer SpVg spielen soll, möchte sich der Fußball-Regionalligist auch mit Burak Gencal verstärken. Gencal kommt wie Szczepankiewic vom Wuppertaler SV. Während der polnische Torhüter seit der Winterpause nicht mehr unter Vertrag stand, war der gebürtige Leverkusener noch im Besitz eines Kontrakts bis zum 30. Juni 2022. Nun wechselt er wohl nach Ahlen, prüft aber noch eine Option aus der Türkei.

„Das Thema ist erst durch, wenn der Spieler unterschrieben hat. Und das dauert manches Mal etwas. Da müssen wir Geduld haben“, dementierte Joachim Krug nichts. Ahlens Sportlicher Leiter bestätigte aber auch (noch) nichts.

Gencal kann nach den Worten von WSV-Manager Stefan Küsters „beides spielen“. Heißt, neben dem offensiven Mittelfeld kann der Linksfuß auch eine Rolle in der Spitze übernehmen. Bei den Bergischen war am Montag frei und daher Zeit für den Transfer. Bis Sonntag war der Gast im ersten Saison-Heimspiel der Rot-Weißen im Trainingslager in Willingen. Ohne Gencal.

Keine Zukunft beim Wuppertaler SV

Der 26-Jährige blickt auf insgesamt 88 Regionaliga-Einsätze zurück. Davon 74 mit 23 Toren und 13 Vorlagen in der West-Staffel, 14 im Südwesten. Gencal war erst im Januar vom Bonner SC nach Wuppertal gekommen. „Burak ist ein guter Junge, der sich nichts zu Schulden kommen lassen hat. Wir planen aber sportlich nicht mehr mit ihm. Der Junge will ja auch spielen. Und das wird bei uns nicht mehr der Fall sein“, klärte Küsters schon vor Tagen auf.

Szczepankiewic vor Wiedersehen mit Ex-Club

Derweil flirtete Szczepankiewic schon einmal mit den Wersestädtern. Vor seinem Wechsel im August 2020 zum WSV war der Schlussmann im Probetraining, entschied sich aber für die Offerte aus Wuppertal. Szczepankiewic war der Aufstiegstorwart vom SV Straelen, am 14. August Gastgeber der Ahlener zum Regionalliga-Start. In der Saison 2019/20 bestritt er 19 Begegnungen für den SV. Dann folgte der Wechsel nach Wuppertal, nun nach Ahlen. Stationen waren auch die Nordost-Klubs VfC Plauen und Bischofswerder FV 08. Ausgebildet wurde er bei Lech Posen.