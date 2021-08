Frederik Neuhaus lässt beim HLZ Ahlener SG den Ernstfall proben

Es gibt keine Freundschaftsspiele! Das sagte schon Fußball-Nationalspieler Karl-Heinz Förster. Zumindest am Samstag trifft diese Sichtweise auch auf das HLZ Ahlener SG zu. Der Drittligist bestreitet zwar in Saarlouis ein Testspiel. Das aber unter einem besonderes Aspekt.

Am Sonntag endet für den Tross des HLZ Ahlener SG das viertägige Trainingslager in Differdingen. Zuvor wartet am heutigen Samstag um 15 Uhr noch ein Testspiel. Auf den ersten Blick ein üblicher Bestandteil der Intensiv-Tage. Doch die Begegnung findet nicht in der Sporthalle um die Ecke, sondern in Saarlouis statt. Ort und Entfernung sind bewusst gewählt.

„Wir proben so etwas wie den Ernstfall, simulieren ein Auswärtsspiel. Dazu gehört auch eine Anreise im Bus von gut einer Stunde, die Vorbereitung und der übrige Ablauf“, begründet Trainer Frederik Neuhaus. „Es geht auch darum, ein Gefühl für das richtige Timing zu finden.“

Es geht um die Feinabstimmung

Die Wahl in Sachen zweitem Trainingslager – nach den Kennenlern-Tagen von Willingen – war ohnehin richtig. Das stand von vornherein fest. Man kennt die Bedingungen vor Ort. „Viele verbinden mit einem Trainingslager Schweiß und kräftezehrende Einheiten. Natürlich sind wir auch zum Training hier. Aber die Grundlagen sind ja längst gelegt. Athletik und Ausdauer sollten vorhanden sein. Jetzt geht es um die Feinabstimmung“, ordnet Jan Anton die Tage in Luxemburg ein. Immerhin geht es in gut einem Monat um Punkte.

„ »Das sind schon professionelle Voraussetzungen.« “ Jan Anton

Die Bedingungen sind perfekt. Die Unterkunft hat der Kader des Drittligisten für sich. Gleiches gilt für die Sporthalle zum Training. „Das sind schon professionelle Voraussetzungen“, ergänzt der Team-Manager.

Perfekt für die Ansprüche eben. „Es geht in diesen Tagen darum, Abläufe zu optimieren, sie noch besser abzustimmen. Zudem ist es für die Jungs auch gut, einmal aus dem gewohnten Trott herauszukommen“, sagt Frederik Neuhaus. Zwangsläufig dient der Differdingen-Trip auch für das (noch) bessere Kennenlernen.

Sportlich ist jedoch das Fein-Tuning angesagt. Und dazu gehört auch der simulierte Ernstfall mit dem Spiel beim Drittligisten Saarlouis am Samstag.