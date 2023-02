Freie Fahrt bis 2026 – Zukunft des Rennens ist gesichert

Im Jahr 2006 feierte der Sparkassen-Münsterland-Giro seine Premiere – und hat sich mittlerweile zu einem Radsport-Event erster Klasse entwickelt. Eine Ende, so viel ist seit Montag klar, wird es so schnell nicht geben, die Zukunft des Eintagesrennen mit Ziel in Münster ist für die nächsten vier Jahre gesichert.

Grünes Licht für den Sparkassen-Münsterland-Giro, das Leuchtturmprojekt für die Region: Die Hauptsponsoren und Geldgeber, die LBS und die Provinzial als Verbundpartner, die Landkreise Münster, Warendorf, Steinfurt, Coesfeld und Borken sowie die einzelnen Kommunen gaben am Montag ihre Zusage für weitere vier Jahre. „Damit ist die Zukunft des Giros gesichert – das ist der gemeinsame Erfolg der gesamten Münsterland-Familie“, sagte Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe am Montagabend im Rahmen einer Feierstunde in der zum Ausstellungs- und Veranstaltungsort umgestalteten Münsteraner Dominikanerkirche – vor den anwesenden Sparkassenvorständen, zahlreichen Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertretern und weiteren Repräsentanten aus dem breiten Unterstützerfeld des traditionellen Events, das im Jahr 2006 seine Feuertaufe hatte.

Bergmann: „Setzen noch Akzente“

Und diese mit Bravour bestand. Der 3. Oktober hat sich seither in die Köpfe aller Radsportinteressierten eingebrannt. Am Tag der Deutschen Einheit wandeln sich Münster und das Münsterland zu einer Hochburg des internationalen Radsports in der Republik. „Die breite Unterstützung des Rennens und die wachsende Begeisterung der Bevölkerung für den Radsport – sei es als Teilnehmende oder als Zuschauende – sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die kommenden Jahre. Damit werden wir noch zahlreiche sportliche Akzente setzen“, sagt Cheforganisator und Ideengeber Rainer Bergmann.

Weltklasse im Profi-Feld

Das Profirennen samt Weltklasse-Aufgebot wird 2023 im Rahmen des 375. Jubiläums des historisch einzigartigen westfälischen Friedensschlusses von 1648 in Osnabrück gestartet. Weil die Streckenführung großteils durch den Teutoburger Wald führt, ist der Kreis Steinfurt vermehrt im Boot. Fast 200 Stunden TV-Präsenz sorgen dafür, dass die Region bis weit über die Grenzen Deutschlands wahrgenommen wird.

Die Anmeldungen für die Strecken der ambitionierten Amateure oder Hobbysportler sind derweil angelaufen. Die Jedermann-Rennen sind im Zuge aller Gender-Debatten ein Stück Radsportgeschichte. Mit den „LeezenCups“ starten die „Macher“ in eine neue Ära.