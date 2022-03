Gepöhle in der Endphase und Freude über die Null beim BVB

In der Fußball-Bundesliga bleibt Borussia Dortmund erster Verfolger von Primus Bayern München. Im Nachholspiel am Mittwoch in Mainz kann der BVB den Rückstand auf vier Punkte verringern. Das Thema Meisterschaft ist jedoch tabu – aus gutem Grund.

Und dann kam doch wieder dieser leidige Hinweis auf den um zwei Punkte reduzierten Rückstand auf die Bayern. Man müsse doch nur rechnen, um festzustellen, dass man wieder dran sei am Tabellenführer, war da als versteckte Aufforderung zu hören. Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose ließ sich auf das Spielchen nicht ein, verweigerte die gewünschte Antwort und sagte dem neugierig bohrenden Medienschaffenden nur dies: „Ihr macht das Thema immer gern auf. Aber das ist im Moment nicht unser Thema.“

Nur mit grenzenloser Fantasie

Der BVB als Bayern-Jäger – tatsächlich ist dies im Moment auch mit der grenzenlosen Fantasie eines Kindes nicht vorstellbar. Rechnerisch geht das natürlich. Wenn Dortmund am Mittwoch in Mainz gewinnt, wären die Münchner nur noch vier Punkte entfernt. Schlagdistanz nennt man das. Aber Fußball ist keine Mathematik. Und die Lücke zwischen Primus und Verfolger viel größer als das Zahlenwerk. Zugegeben, mit jeweils doppelten Punktverlusten gegen Leverkusen und in Hoffenheim traten die Münchner zuletzt unerwartet auf der Stelle, doch auch Dortmund bewegte sich nicht spürbar. Dem enttäuschenden 1:1 in Augsburg folgte am Sonntag das mühselige 1:0 gegen Bielefeld – niemand kann da meisterliche Ambitionen oder Qualitäten gesehen haben. Es war ein zittriger Arbeitssieg, ganz und gar ohne Furcht einflößende Merkmale. Aber mit einem Spezifikum: Dass dem BVB ein einziges Tor genügt, um ein Spiel zu gewinnen, ist fraglos eine Rarität.

B-Viererkette ohne Gegentor

Und so betonte nach reichlich Gepöhle in der Schlussphase und herbeigesehntem Schlusspfiff auch jeder die Bedeutung des „Zu-nulls“. Erst Emre Can, dann Torschütze Marius Wolf, zu guter Letzt Marco Rose. Dass ausgerechnet Dortmunds B-Viererkette mit Can, Marin Pongracic, Nico Schulz und Felix Passlack den eigenen Kasten sauber hielt, lag aber weniger an herausragenden Fähigkeiten der Vertreter von Mats Hummels und Co., sondern war vornehmlich auf die Abschlussdefizite des zwar leidenschaftlich kämpfenden, aber in Summe harmlosen Gegner zurückzuführen.

Am Mittwoch tritt Dortmund in Mainz an, am Sonntag in Köln. Es ist gut möglich, dass sich danach niemand mehr die Tabelle schönrechnen kann. Aber vielleicht nehmen die Dinge ja doch eine Wendung, jetzt, wo Torjäger Erling Haaland zurück ist und der BVB dann wieder zuverlässiger öfter trifft als nur einmal. Emre Can, zumindest für den Moment der Abwehrchef, forderte jedenfalls, „weiter Gas zu geben“. Schließlich wisse man ja nie, wofür es gut sei. „Ich sage mal so“, meinte der 28-Jährige, „wir träumen immer und werden sehen, was am Ende der Saison geschehen wird.“