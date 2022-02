Gesucht und gefunden – Weißkirchen/Zurwonne glänzen

Max Weißkirchen (Union Lüdinghausen) war lange außer Gefecht. Zumindest in einer Disziplin läuft es für den 25-Jährigen seit ein paar Wochen wieder nach Plan.

Zuletzt in bestechender Verfassung: Max Weißkirchen (vorn) und Josche Zurwonne.

Dass Max Weißkirchen ein exzellenter Paarspieler ist, war den Verantwortlichen des Badminton-Bundesligisten SC Union Lüdinghausen natürlich bekannt, als sie den Bonner im Sommer 2020 Jahren an die Stever lockten. Der Gedanke dahinter: Nicht nur sei ein gleichwertiger Einzel-Ersatz für Kai Schäfer gefunden. Zudem käme Weißkirchen für den einen oder anderen Erfolg im Doppel in Betracht. 08-Teammanager Michael Schnaase, sonst eher nicht bekannt für forsche Ansagen, sprach im Zuge des Transfers relativ offen über einen Angriff auf den Titel.

Eineinhalb Jahre später sieht das ein bisschen anders aus. Für den Gewinn der Mannschafts-DM kommen nach Lage der Dinge nur Wipperfeld, Dortelweil und Bischmisheim in Betracht. Und da auch die übrige Konkurrenz – anders als Union – vor der Saison teils massiv aufgerüstet hatte, drohte zwischenzeitlich gar der Sturz in die Zweitklassigkeit.

Drei starke Auftritte

Dass sich die Lüdinghauser inzwischen berappelt haben und sogar die Playoffs in greifbare Nähe sind, hat nun wieder mit Weißkirchens Doppel-Künsten zu tun – und mit 08-Urgestein Josche Zurwonne. Bereits beim 3:4 Ende Januar gegen Refrath sorgte das Union-Spitzenduo mit dem Dreisatzsieg über Adam Hall und Daniel Hess, zwei ausgewiesene Spezialisten, für eines der Highlights. Klasse auch die Auftritte der beiden am vergangenen Wochenende in den Duellen mit Wipperfürth (3:4) und Weißkirchens Ex-Klub Beuel (6:1). Spielwitz, Biss, Erfahrung: Da scheinen sich zwei gesucht und gefunden zu haben.

Weißkirchen, lange verletzt, ist „heilfroh, dass ich überhaupt wieder auf dem Parkett stehe und schmerzfrei bin“. In gut einer Woche, bei den Auswärtsspielen in Schorndorf und München, will der 25-Jährige „endlich wieder die Einzel bestreiten. Ich hab’ da total Bock drauf.“ Klingt wie eine Drohung.