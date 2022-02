Gievenbeck gegen Lünen erst torgefährlich, dann diszipliniert

Gefühlt hat das Fußballjahr gerade erst begonnen – und Westfalenligist 1. FC Gievenbeck mit dem vierten Dreier am Stück die Zeit perfekt genutzt. Die Frühform stimmt beim Spitzenreiter, der sich auf eigenem Kunstrasen mit 3:2 (3:2) gegen den Lüner SV durchsetzte und nach torreicher erster Halbzeit eine ebenso disziplinierte wie aufmerksame Verteidigungsstrategie durchzog. Dem vierten Treffer war das Team am Ende näher war als die Gäste dem Ausgleich.

Als Gastgeber per Heimrechttausch trotzte der FCG erneut Personalproblemen. Kapitän Nils Heubrock fehlte krank. Mit Guglielmo Maddente, Christian Keil und Michael Fromme rochierten drei ganz routinierte Spieler in der vordersten Linie. Dahin zu gelangen, war in der Startphase so leicht nicht – aber ein Geniestreich schrieb dem Verlauf der Partie eine neue Richtung zu.

Maddente gibt die Initialzündung

Techniker Maddente rappelte sich, nicht zum ersten Mal gefoult, schnell hoch und riss die Abwehr auf der linken Seite auf. Mit einem überragenden Freistoßball übers halbe Feld fand er Asmar Paenda, der in den Raum gestartet war und aus vollem Lauf wuchtig traf (19.). Lünen offenbarte auf der Seite mehrmals Lücken, aber den nächsten Schlag setzte der 37-jährige Fromme aus zentraler Position an der Sechzehnerlinie. Nach Abwehrfehler bewies er einen ganz feinen Fuß mit dem ins lange Eck platzierten Ball zum 2:0 (23.).

Geschockt war Lünen jedoch nicht. Und bot schließlich in Linksfuß Nico Berghorst (acht Tore zuvor) einen Oberliga-erfahren Stürmer auf, der nur schwer vom Ball zu trennen ist und kühl verwerten kann. Gemeinsam mit Sebastian Hahne arbeitete sich Berghorst vor. Die zuletzt so starke FCG-Dreierkette stoppte die ersten Versuche noch, aber dann ließ Johan Scherr Berghorst den Raum, den er sehenswert zum 1:2 nutzte (39.).

„Wir hatten 25 richtig gute Minuten, aber in der Phase haben wir an Stabilität verloren. Das Tor hat auch den Kopf ins Spiel gebracht“, sagte FCG-Trainer Florian Reckels und erlebte nachdenkliche Spieler. Die Abstimmung stimmte dann gar nicht, als Berghorst vollkommen freistehend aus sechs Metern den Ausgleich markierte (42.). Wie gut, dass die Reaktion folgte und der FCG nicht in Niedergeschlagenheit verharrte: Keil eroberte den Ball, den Maddente aufnahm und auf den ideal in den freien Raum gestarteten Keil zurückspielte. Der traf zum 3:2 (45.) und feierte seinen 15. Saisontreffer.

Mand kommt für Fromme

„In der Pause waren die Jungs sehr kritisch mit sich“, sagte Reckels, der wohl auch an Konzentration und Kommunikation der Defensivkräfte appelliert haben dürfte. Um den sehr stellungsstarken Zentralspieler Jan-David Volmering baute sich das Kollektiv griffig auf. Für Fromme kam Anton Mand, der tiefer stand und aus dem Raum heraus antrieb. Lünen blieb eifrig, schlug aber mehr und mehr die ganz langen Bälle, die Berghorst erreichen sollten. Maddente verdiente sich neben den Scorerpunkten auch Lob für die enorme Fleißarbeit, die der stets gegen ihn attackierende Gegenspieler leistete.

Und er kreierte die Szenen, die für endgültige Klarheit hätten sorgen können. Eine Vorarbeit von ihm und Keil nutzte der agile Mand nicht (67.), dann drehte Maddente vor dem Strafraum auf und zog ab – Pfosten (73.). Als er ausgewechselt wurde, gab es Szenenapplaus. Lange vier Minuten Nachspielzeit überstand der FCG auch noch. Große Szenen hatte Lünen in der gesamte zweiten Halbzeit keine mehr.

FCG: Eschhaus – Scherr, Volmering, Mende – Paenda, Geisler, Kurk, Balz (32. Martin) – Fromme (57. Mand), Keil (90. Gerbig), Maddente (82. Dirks)