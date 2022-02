Gievenbeck, Hiltrup und Kinderhaus nur tabellarisch eng zusammen

Zwischen Platz vier und acht und lediglich getrennt durch vier Zähler bewegen sich Münsters drei Westfalenligisten in ganz ähnlichen Regionen in der Tabelle. Der bisherige Saisonverlauf war für das Trio sehr ordentlich, der zweite Teil der Serie hält theoretisch vor allem nach oben noch Potenzial bereit. Der Auftakt am Wochenende bietet gleich eine Menge. TuS Hiltrup und 1. FC Gievenbeck treten zum Derby an, Westfalia Kinderhaus erwartet den Zweiten Delbrücker SC.

Westfalia hat den Umbruch gemeistert

An der Hütte richtet sich der Blick nach wie vor eher nach unten. „Gewinnt Peckeloh das Nachholspiel gegen Herford, sind es nur vier Punkte bis zum Abstiegsplatz“, rechnet Trainer Holger Möllers vor. Doch Qualität und bisherige Eindrücke sprechen gegen ein Abrutschen. „Die halbe Liga ist betroffen, alles ist ausgeglichen. Ich traue der Mannschaft aber zu, frühzeitig Klarheit zu schaffen.“ Der Einbau von sieben, acht ganz jungen Akteuren gelang den Kinderhausern bisher exzellent. Felix Ritter, Fabian und Jendrik Witt, Daniel Schürmann, Paul Wietzorek, Hendrik Hake – sie alle sind mindestens Stammkraft.

„Der Umbruch ist sportlich absolut gelungen, wir sind breit aufgestellt. Jetzt versuchen wir, noch mehr zusammenzuwachsen“, sagt Möllers. Fast alle Talente haben auch für die nächste Saison zugesagt. „Und das trotz der Angebote höherklassiger Vereine. Es ist ein Segen, dass die Jungs sich super schnell integriert haben, aber auch Fluch, dass sie ins Blickfeld anderer Clubs geraten sind.“ Ab sofort weg ist Janik Bohnen, der studienbedingt nach Köln geht.

FCG will wieder oben angreifen

Auch Gievenbeck muss einen weiteren längerfristigen Ausfall verdauen. Manuel Beyer tritt aus beruflichen Gründen kürzer. „Das ist dann aber auch eine Chance für junge Spieler“, sagt Coach Florian Reckels und denkt dabei an Niklas Beil oder Asmar Paenda. Glücklich ist er über die Rückkehr von Routinier Nils Heubrock – und darüber, dass es nach dem ärgerlichen Ausfall in Lünen vor einer Woche nun losgeht. „Wir wissen, dass die Saison lang wird, deshalb sind wir relativ spät angefangen und noch nicht bei 100 Prozent. Trotzdem wollen wir schon wieder weiter nach oben.“ Als Vierter hat der FCG, der lange ganz oben thronte, vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Rödinghausen II – und eine Partie in der Hinterhand. Den Tabellenführer sieht Reckels als ersten Titelanwärter, aber Nottuln, Lünen, Erkenschwick und den Stadtrivalen Hiltrup und Kinderhaus traut er ebenfalls alles zu. „Wir sind vor der Winterpause personell zwar teils am Stock gegangen, aber ich hätte am liebsten weitergespielt“, sagt er. Die fünf sieglosen Partien zuletzt scheinen abgehakt. „Wir müssten das Spiel für Spiel betrachten“, so der 39-Jährige.

Manuel Beyer (rechts) muss in Gievenbeck ab sofort aus beruflichen Gründen kürzertreten. Foto: Wilfried Hiegemann

Angespannte Personallage in Hiltrup

Sein Kollege Christian Hebbeler geht mit deutlich weniger Euphorie ins Derby und in sein letztes Halbjahr am Osttor. Grund ist die angespannte Kader-Situation. „Ich hatte gehofft, dass wir besser im Fluss sind.“ Die Quarantäne einiger TuS-Akteure wie Luca Hildebrandt oder Bastian Gaube ist zwar beendet, doch mit Julian Sammerl, Frederik Schulte, Luca de Angelis, Daniel Golparvari, Alexander Gockel oder Moritz Revermann fehlen vorerst einige Kräfte. „Wir versuchen erst mal, elf Leute zusammenzukriegen. Das alles verändert dann natürlich unsere Formation.“

Nils Johannknecht (l.), mittlerweile unangefochtene Stammkraft, hat mit dem TuS Hiltrup Kontakt nach oben.

Foto: Wilfried Hiegemann

Vom Angriff auf die Spitze spricht der Coach des Tabellensechsten, der immerhin das beste Heimteam stellt, nicht. „Es bringt wenig, Ziele auszurufen, die wir nicht erreichen können. Klar, wir möchten so lange wie möglich Anschluss halten, aber über die ersten vier Plätze müssen wir nicht reden.“ Personalnot, Kaderbreite, verringerter Etat, suboptimale Vorbereitung – ein gewisser Frust ist erkennbar.

Hebbeler sagt: „Es geht jetzt nicht darum, dass es meine letzten Monate sind. Aber an meiner Einstellung hat sich nichts geändert, bei der Formulierung eines Saisonziels enthalte ich mich lieber. Nur so viel: Mit Platz sechs bis neun wäre ich schon zufrieden, dazu würde ich gerne noch das Pokalfinale erreichen.“ Der 36-Jährige weiß auch, dass das aktuelle Tabellenbild nicht schief ist. „Wir hatten unglückliche Punktverluste, aber auch späte Siege. Das ist nach dem erneut extremen Umbruch alles in Ordnung.“