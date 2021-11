Gievenbeck kassiert gegen Delbrück späten Nackenschlag und erste Niederlage

Die 2:3-Niederlage gegen den Delbrücker SC war für den 1. FC Gievenbeck die erste in dieser Saison. Sie kam nicht unverdient zustande, resultierte aber aus einem offenen Schlagabtausch zweier entschlossener Teams. Der K.o.-Schlag passierte kurz vor Schluss.

Im Spiel Nummer elf hat es den Besten der Westfalenliga erstmals erwischt. Nach verschlafener erster Halbzeit blieb die Aufholjagd des 1. FC Gievenbeck gegen den Delbrücker SC ohne Krönung. Es kam noch schlimmer: Die konterstarken Ostwestfalen setzten in Minute 89 das 3:2-(2:0)-Siegtor. In zwei aufeinanderfolgenden Auswärtspartien müssen die Münsteraner jetzt zeigen, wie sie mit dem Nackenschlag umgehen.

Einen personell gesehen nächsten gab es vor dem Spiel: Wegen eines Kreuzbandrisses wird Defensivkraft Philip Röhe die weitere Saison verpassen – und Jannik Balz (Bänderschaden im Sprunggelenk) die Partien im laufenden Jahr.

Unterschiedliche Stürmertypen

Die einmal mehr neuformierte Elf ging mit den völlig unterschiedlichen Stürmertypen Peter Stüve und Guglielmo Maddente die Aufgabe an. Letztgenannter war nach zwei Minuten zu überrascht vom Freiraum vor dem DSC-Kasten und vergab. Der Szene sollte der Spitzenreiter noch nachtrauern. Denn mit dem 1:0 der Gäste durch Damian Biniek (16.), dem Gievenbecks ansonsten sehr starker Jan-David Volmering die gegen Miclas Mende abgeschlossene Szene erst ermöglichte, und einem Pfostentreffer des Mittelfeldregenten Hasan Dere verschoben sich die Anteile. Delbrück agierte nicht mit viel Tempo aus der Abwehr heraus, wirkte aber geschlossen und aufmerksam, auch weil der FCG das zuließ und etliche Duelle um den Ball verlor. Effektiv agierte die Elf von Trainer Detlev Dammeier auch. Manuel Beyer rutschte bei einer Klärungsaktion weg, Tom Gerbig schaltete nicht schnell genug auf Abwehrarbeit um und ließ Lennard Rolf den Platz zum 2:0 (36.).

Drei Wechsel in der Pause

Mit Christian Keil, Michael Fromme und Nils Temme wechselte Trainer Florian Reckels drei offensive Könner nach der Pause ein. Alleine Keil, der über außen kam und direkt „on fire“ war, hatte binnen Minuten Szenen. Und traf per Handelfmeter (54.). Saisontor Nummer zwölf. Gievenbeck war aktiver, bissiger und zielstrebiger auch über die Flügel. Fußballerisch bietet die Elf ohnehin sehenswerte Aktionen frei von Hektik.

Delbrück haderte kein Stück mit dem Gegendruck. Wiederholt liefen Konter bis zum Abschluss. Niklas Huschen scheiterte an Nico Eschhaus, den Abpraller verzog Biniek. Dann eröffnete Johan Scherr mit seinem Abstauber-2:2 nach Mende-Freistoß (68.) den richtigen Schlagabtausch. Hier verletzte sich DSC-Keeper Daryoush Hosseini, der viel später raus musste. Der eingewechselte Julian Gabriel riss gegen Scherrs Kopfball so gerade eben die Arme hoch (81.) und hatte Glück, dass sich ein langer Ball von Keil spät aufs Tor drehte. Nach Doppelpass mit Keil brachte Daniel Geisler nicht genug Kraft in den Schuss.

Austenfeld macht das Siegtor

Irgendwie war klar, dass das 2:2 nicht das Endresultat ist – gegen den eifrig aktiven FCG suchte Delbrück die eine Konterszene. Und nutzte sie blitzsauber im Zusammenspiel durch Daniel Austenfeld (89.). „Wir müssen erst gar nicht in Rückstand geraten, aber wir haben eine Halbzeit komplett liegen gelassen. Hier und da standen nicht die richtigen Typen für dieses Spiel parat“, sagte Reckels. „Wir sind grandios zurückgekommen. Ein 3:2 für uns war ja auch drin.“

FCG: Eschhaus – Beyer, Scherr, Mende – Gerbig (65. Beil), Geisler, Volmering, Mand (46. Fromme), Brüwer (46. Keil) – Stüve (46. Temme), Maddente