Gievenbeck spielt ohne Extras und passend angespannt

Münster

Sie ließen es krachen, das konnte jeder erahnen, der am Donnerstagabend im Sportpark war. Der 1. FC Gievenbeck kostete den dritten Aufstieg in die Oberliga gut aus. Und feierte vor allem seine erfahrenen Kräfte. Der Trainer hatte derweil in der Vorbereitung der Partie alles richtig gemacht.

Von Thomas Austermann und Thomas Rellmann