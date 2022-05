Gievenbeck verpasst in Nottuln Platz eins, sichert aber Relegation ab

Auf die finale Klärung aller Tabellenfragen hätte der 1. FC Gievenbeck am Sonntag gut verzichten können. Doch nach dem leistungsgerechten 1:1 (0:0) bei GW Nottuln steht fest, dass der Delbrücker SC, der 2:0 bei der SpVgg Erkenschwick gewann, Meister ist und Preußen Espelkamp die Münsteraner nicht mehr einholen kann. Bedeutet: Am 9. Juni, einem Donnerstag, kommt es zur Relegation um den Aufstieg gegen den Vize der Parallelstaffel. Dass der TuS Hordel heißt, steht nun ebenfalls fest. Gespielt wird diesmal seltsamerweise nicht auf neutralem Platz.

„ »Das ist zu frisch. Erst mal eine Nacht drüber schlafen.« “ Florian Reckels über die Relegation

Die Niedergeschlagenheit überwog bei den FCG-Akteuren nach dem Remis. „Wir haben zu oft unentschieden gespielt“, meinte Routinier Michael Fromme. Keeper Nico Eschhaus, gerade vor der Pause mit bestechenden Paraden, verbarg seinen Frust auch nicht. „Vor ein paar Wochen, als Espelkamp so einen Lauf hatte, hätte ich Platz zwei sofort genommen. Aber irgendwie hatte ich jetzt ein gutes Gefühl, dass das unser Spieltag wird.“ Doch daraus wurde nichts. Weil GWN keinen Zentimeter nachgab und gut verteidigte, dazu über Semih Daglar permanent den Abschluss suchte. Und weil die Gäste zu selten Lücken fanden und in der Phase vor der Pause, als jeder Zugriff verloren ging, auch noch das Glück bemühen mussten.

„Wir haben ein Stück weit getaumelt“, räumte auch Trainer Florian Reckels ein. „Nach der Führung haben wir zu früh das 1:1 kassiert. Wir haben alles versucht. Aber das Ergebnis war sinnbildlich.“ Auch für seinen Geschmack: zu viele Remis.

Daglar dreht auf

Die Anfangsphase lief für Gievenbeck nicht schlecht. Henning Dirks, den Guglielmo Maddente geschickt hatte, blieb an Torwart Christoph Hunnewinkel hängen (4.), Maximilian Brüwers Flanke senkte sich aufs Gehäuse (7.). Doch klare Momente fehlten. Stattdessen drehte Daglar nach einer halben Stunde auf, der viel zu viel Raum hatte. Er scheiterte erst an Eschhaus (30.), traf dann nach einem tollen Konter über Fabian Schöne das Außennetz (37.) und verlor gleich drei weitere Male das Privatduell mit dem Schlussmann (42., 44., 45.). Die letzte Szene war ein Freistoß, bei dem Eschhaus auch noch den Nachschuss von Christian Messing entschärfte. Schon Minuten zuvor hatte der 30-Jährige gespürt, dass seine Vorderleute nachließen und sie ordentlich zur Raison gerufen. Reckels beschwichtigte von außen. Doch auch er ließ es in der Kabine rappeln.

Da kam direkt die Becker-Faust: Christian Keil brachte Gievenbeck direkt nach der Pause in Führung. Foto: Johannes Oetz

„Wir haben ein bisschen was umgestellt“, so der Coach, der nun auf eine Viererkette setzte, aber seine Schützlinge auch verbal wachrüttelte. Mit Erfolg. Den perfekten Angriff leitete eine Maddente-Flanke. Am Fünfer legte Dirks auf Jannik Balz ab, der noch mal auf Christian Keil – und der Torjäger zimmerte die Direktabnahme unhaltbar in den Winkel (47.). Ein Traumtor.

Heubrock foult Feldkamp

Doch obwohl die Nottulner nicht mehr so torgefährlich auftraten, kamen sie peu á peu zurück und auch zum Ausgleich. Nils Heubrock, bis dahin Antreiber im Zentrum, räumte Daniel Feldkamp bei dessen Schuss mit ab, den fälligen Elfmeter verwandelte Oliver Leifken (65.). Damit nicht genug. Nur 120 Sekunden später knickte Leistungsträger Johan Scherr an der Eckfahne ohne Gegnereinwirkung weg. Mit bandagiertem Knöchel und Verdacht auf Außenbandriss ging es per RTW ins Krankenhaus. Der FCG versuchte in der Schlussphase zwar noch einiges, aber es blieb bei Halbchancen von Janes Niehoff (76.), Jannik Balz (88.) und Louis Martin (89.). Dass die letzte Szene wieder Daglar gehörte, aber Eschhaus hielt, rundete die Partie ab (90.+1). Mit dem Abpfiff sanken viele Gievenbecker aber zu Boden.

FCG: Eschhaus – Beil, Volmering, Scherr (68. Mand) – Brüwer, Kurk, Heubrock (84. Fromme), Balz – Keil – Maddente (72. Martin), Dirks (72. Niehoff)