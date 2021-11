Glimpfliche Strafen für Preußen und RW Essen für Vorfälle nach Spitzenspiel

Das Heimspiel des SC Preußen gegen RW Essen am 15. September wird in Münster niemand in guter Erinnerung behalten haben. Neben der schmerzlichen Niederlage sorgten vor allem die Ereignisse nach dem Abpfiff, als Anhänger der gegnerischen Mannschaft sich gewaltsam Zutritt zum angrenzenden Heimblock verschafften, für große Enttäuschung und Fassungslosigkeit. Zwei Verletzte im Stadionbereich und ein massiver Polizeieinsatz waren zu verbuchen.

„ »Da einzelne Personen nicht erkannt wurden, müssen sich die Vereine dieses Verhalten zurechnen lassen.« “ Aus der Urteilsbegründung des WFLV-Sportgerichts

Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbands hat nun die Strafen ausgesprochen. Der SCP muss 1500 Euro für den Einsatz von Pyrotechnik bezahlen, RWE wurde mit 5000 Euro belegt. In der Urteilsbegründung heißt es: „Während des Spiels wurde von den Anhängern beider Vereine mehrfach Pyrotechnik gezündet. Nach Beendigung des Spiels hatte eine nicht unerhebliche Gruppe von Personen, die allesamt dem Gastverein zuzuordnen sind, einen Sturm auf die Tribüne angezettelt und dabei Tore aufgebrochen. Erst durch einen massiven Polizeieinsatz konnte das Vorgehen beendet werden. Da einzelne Personen nicht erkannt wurden, müssen sich die Vereine dieses Verhalten zurechnen lassen. Die Geldstrafen in der genannten Höhe werden als tat- und schuldangemessen erachtet, trotz der Tatsache, dass beide Vereine in der Vergangenheit in ähnlicher Weise auffällig geworden sind. Die Bemühungen der Vereine sowie das vorhandene Problembewusstsein wurden dabei ebenso strafmildernd gesehen wie die erfolgten Geständnisse.“

Mit dem Urteil bestätigt das Gericht gleichzeitig, dass bei den Vorkommnissen nach dem Spiel kein schuldhaftes Verhalten von Seiten des Veranstalters vorlag und die Tore gezielt manipuliert wurden. „Es wurden bereits umfassende Maßnahmen ergriffen, um so etwas für die Zukunft auszuschließen. Dennoch schmerzt uns die verbleibende Pyro-Strafe sehr“, sagt SCP-Geschäftsführer Bernhard Niewöhner.

„ »Wir haben all unsere Möglichkeiten ausgeschöpft, um unseren Beitrag zur Aufklärung der Geschehnisse zu leisten.« “ Bernhard Niewöhner

„Beiden Vereinen war in der Folge sehr daran gelegen, die Ereignisse gemeinsam und ohne gegenseitige Schuldzuweisungen aufzuarbeiten und die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Wir haben all unsere Möglichkeiten ausgeschöpft, um unseren Beitrag zur Aufklärung der Geschehnisse zu leisten. Durch die vorsätzliche und als geplant einzustufende Manipulation der Tore zum Zwecke der Gewaltausübung wurde von einer Minderheit aus dem Essener Umfeld mit Unterstützung von Gewalttätern, die nicht einmal der gegnerischen Fanszene zuzuordnen waren, eine Grenze deutlich überschritten“, so Bernhard Niewöhner.