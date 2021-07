Goalgetter Dahlke kommt mit Selbstvertrauen zu den Preußen

Münster

Tore sind das Markenzeichen von Jan Dahlke. Ob er an seine guten Zahlen auch in der Regionalliga anknüpfen kann? Der Stürmer-Neuzugang der Preußen gibt sich selbstbewusst und hat keine Angst, sich in einem Profi-Umfeld zu behaupten. Er gibt zudem interessante Details seiner Laufbahn preis.

Von Thomas Rellmann