Golomek: „Werde nicht aufhören, Druck auszuüben“

Ob aller guten Dinge drei sind? Tatsache ist, dass es RW Ahlen auch am Freitag vor einer schweren Aufgabe steht. Die dritte dieses Kalibers in Folge. In den erstren beiden Begegnungen dieses Dreierpacks blieb das Team ungeschlagen. Ein gutes Omen?

Am Montag hatte es den nach dem ach so wichtigen 1:0 gegen Aachen so was von verdienten „Freien Tag“ gegeben für die Jungs von Trainer Andreas Golombek, seit Dienstag läuft die intensive Vorbereitung auf das schwere Auswärtsspiel bei den jungen „Fohlen, bei Gladbach II, am heutigen Freitagabend.

Gespielt wird ab 19.30 Uhr, selbstverständlich nicht im wunderschönen Borussia-Park, sondern doch einige Kilometer entfernt im „Grenzland-Stadion.“ Der Name dürfte Programm sein, denn an ihre Grenzen wird RW Ahlen schon gehen müssen, um nach Wuppertal (2:2) und Aachen (1:0 auch gegen die dritte Top-Mannschaft hintereinander bestehen zu können.

Dritter ist die Truppe des Trainers Eugen Polanskis, ein Gladbacher Urgestein, der von 1994 bis 2004 sämtliche Jugendmannschaften der Borussia durchlief vier Jahre in der „Ersten“ spielte (2004 bis 2008) und über Getafe und Mainz bei der TSG Hoffenheim gelandet war und für die Kraichgauer 123 Partien bestritten hatte. Seit dieser Saison gibt er die Kommandos bei den Nachwuchs-Hoffnungen der Borussia, die in der vergangenen Woche die letzten Hoffnungen des Wuppertaler SV auf den Aufstieg zunichtegemacht hatten. Mit einem 2:4 hatte Gladbach die drei Punkte aus dem „Zoo“ entführt.

RWA ist vor Yvandro Sanches Borges gewarnt

Bester Torschütze ist der in bislang 21 Spielen elfmal erfolgreiche Semir Telalovic, gefolgt von Steffen Meuer (6) und Connor Noß, der zwei seiner bisherigen fünf Tore gegen Wuppertal erzielt hatte.

Aufpassen müssen wird man auch auf Yvandro Sanches Borges: „Der Bursche ist erst 18 Jahre alt, kommt aber mit verdammt viel Tempo über die linke Seite. Aber da wird uns schon was Passendes einfallen“, sieht Andreas Golombek der schweren Aufgabe gelassen entgegen. Wichtig sei halt die Einstellung, wiederholt der Trainer seine Grundforderung. „Gegen Bocholt hat das noch gefehlt. Dieser Wille, alles rauszuhauen, für den anderen zu kämpfen. Gegen Wuppertal und vor allem Aachen war das schon sehr viel besser“, so „Golo“, der „nicht aufhören wird, Druck auf meine Spieler auszuüben. Es geht nur über den Kampf, wenn wir am Ende über dem Strich stehen wollen.“

Auf dem Platz stehen wollen alle aus dem Kader, gut möglich, dass die zuletzt überzeugende Startelf wieder beginnen wird. Fit sind sie alle. Sie müssen „nur“ den Trainer überzeugt haben.