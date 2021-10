GW Nottuln klettert nach 4:1 über SuS Neuenkirchen auf Rang zwei

Respekt vor dem Trainer, der selbst einen 4:1 (1:0)-Sieg am Ende noch relativiert. „Das hört sich deutlicher an als es war. Sicherlich hatten wir mehr Ballbesitz und Spielkontrolle. Aber wir hatten auch das nötige Glück auf unserer Seite. Von daher hätte es auch knapper ausgehen können. Dennoch war unser Sieg verdient.“ Für Roland Westers war der Auftritt seiner Grün-Weißen gegen den SuS Neuenkirchen schon sehr sehenswert, der Erfolg sehr erfreulich, aber auch manches Manko nicht zu übersehen. „Wenn man oben mit drin steht, hat man manchmal das entsprechende Glück. Aber man sollte die Dinge auch klar und deutlich ansprechen, die nicht so gelungen waren. Denn in manchen Phasen hatten wir schon den Papst in der Tasche.“ So aber darf sich Nottuln darüber freuen, dass man auf den zweiten Platz in der Fußball-Westfalenliga geklettert ist.

Die rund 150 Besucher hatten gerade ihre Plätze eingenommen, da gab es bereits den ersten Aufreger. Neuenkirchens Schlussmann Lukas Greiwe mähte Dickens Toka im Strafraum um und konnte sich direkt danach auszeichnen. Denn er wehrte den Foulelfmeter von Felix Hesker ab, und das Leder fand den Weg über Pfosten und Latte zurück in Greiwes Arme. Der Ärger bei den Grün-Weißen war noch nicht ganz verraucht, da durften sie sich freuen. Denn Neuenkirchens Torjäger Joshua Ross traf mit einem Fernschuss nur die Oberkante der Querlatte.

Überhaupt: Das Torgestänge hatte am Sonntag viel zu tun. Denn Nottulns Führungstreffer resultierte aus einem 20-Meter-Volleyschuss unter die Querlatte von Daniel Feldkamp. Westers dazu: „Das Tor fand ich ganz gut.“ Noch besser wäre seine Laune gewesen, wenn kurz danach Toka seine Riesenchance nach Greiwe-Patzer genutzt hätte. Aber sein Schuss wurde noch auf der Linie geklärt.

Die Pausenführung für Nottuln war verdient, hätte aber direkt danach wieder flöten gehen können. Denn Neuenkirchen hatte drei dicke Dinger der Marke: „Muss man nicht machen, kann man aber machen.“ Nur gut für die Hausherren, dass sie zum richtigen Zeitpunkt antworteten. Nach 51 Minuten war es Josse Gerick, der das Leder nach Toka-Freistoß unter die Latte knallte. Und als Hesker drei Minuten später einen Freistoß über die Mauer zum 3:0 ins Netz zirkelte, war die Sache gelaufen. Fortan setzte es Chancen hüben wie drüben, aber erneut waren es die Gastgeber, die jubeln durften. Ein Superkonter lief über links, Toka flankte und Oliver Leifken hielt einfach das Knie hin – 4:0.

Dass Fabian Sandmann zwei Minuten vor dem Abpfiff den Anschlusstreffer markierte, fand Roland Westers hoch verdient.

GW Nottuln: Hunnewinkel – Gerick, Kreuz, Schultewolter, Böckmann (82. S. Schöne) – Feldkamp, Hesker (81. Scholdei) – F. Schöne (68. Celebic), Messing, Toka (73. Wenning) – Leifken