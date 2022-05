Heimsieg für das Ego und den direkten Vergleich soll her

Am Freitagabend soll der Knoten platzen. Endlich. Während bislang sämtliche Spiel des HLZ Ahlener SG in der Pokalrunde verloren gingen, soll ab 20 Uhr gegen das Team Handball Lippe II die Negativserie gestoppt werden. Für das eigene Wohlbefinden, aber auch, um den direkten Vergleich mit den Lipperländern positiv zu gestalten.

Möchten den Kreis und das HLZ-Tor am Freitag am liebsten abriegeln: Ferdinand Hümmecke und die Ahlener Drittliga-Handballer.

Dass die Drittliga-Handballer des HLZ Ahlener SG das Handballspielen nicht verlernt haben, haben sie am vergangenen Wochenende beim A-Lizenz-Prüfungslehrgang des DHB in der Sportschule Hennef gezeigt. Geht es nach Trainer Frederik Neuhaus, dann soll am Freitag (20 Uhr) gegen das Team Handball Lippe II auch der Knoten in der Pokalrunde platzen.