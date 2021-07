Am Donnerstag war das olympische Abenteuer für Helen Langehanenberg endgültig vorbei. Zurück auf der heimischen Anlage in Billerbeck und den Jetlag noch in den Knochen begann für die Dressurreiterin des RV St. Georg Münster wieder das Alltagsleben – das aber ist immer noch geprägt von den frischen Erinnerungen an die Olympischen Spiele, die Langehanenberg zwar nur als Ersatzreiterin erlebte. „Aber es war wirklich schön“, meinte die 39-Jährige.

