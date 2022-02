Hildmann und sein Winter-Modell für die Preußen

Standards, auch mal hohe Bälle, viel Kampfkraft – das ist auch für Preußen Münster das Modell in den kalten Monaten, in denen die Plätze schlechter sind. Hierfür hat Trainer Sascha Hildmann sogar seine Erfolgsformation umgebaut.

Wofür Preußen Münster stilistisch steht, war in den vergangenen eineinhalb Jahren im Grunde immer klar. Seit dem Abstieg in die Regionalliga geht der Traditionsclub in fast jedes Spiel als Favorit und besitzt in der Regel auch den qualitativ hochwertigeren Kader – was nur einen Schluss zulässt: Die Adler haben deutlich mehr Ballbesitz, setzen fußballerische Akzente und auf sehenswerte Kombinationen. Kein Selbstzweck, sondern einfach erfolgversprechender, wie die starke Ausbeute 2021 belegte.