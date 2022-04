HLZ Ahlener SG mit Vorfreude und Selbstvertrauen vor der Pokalpremiere

Gut einen Monat mussten sich die HLZ-Spieler gedulden. Am Freitag nun erfolgt der Startschuss zur Pokalrunde. Dabei wird die Freude durch das Heimspiel gegen den Longericher SC gesteigert. Ob es am Ende auch mit Blick auf den Ausgang eine Freude wird?

Die Pause war lange genug: Ferdi Hümmecke und seine Ahlener erwarten nun den Longericher SC in der Ebert-Halle und wollen einen erfolgreichen Start in die Pokalrunde.

Die Drittliga-Handballer des HLZ Ahlener SG brennen nach der Spielabsage gegen Aurich vom Wochenende darauf, sich endlich auch in der Pokalrunde beweisen zu dürfen. Am Freitag (20 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Frederik Neuhaus den Longericher SC Köln in der Ebert-Halle. „Ich freue mich auf das Spiel“, sagt der Trainer, kein Wunder, denn das letzte Pflichtspiel der Ahlener liegt schon 27 Tage zurück. Eine Pause, die Neuhaus und sein Team zu intensivem Training genutzt haben, doch was fehlte, war ein ernstzunehmendes Spiel.