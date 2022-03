HLZ Ahlener SG startet in eigener Halle gegen OHV Aurich

Ahlen

Nun ging es schnell. Denn schon am Samstag startet das HLZ Ahlener SG in die Pokalrunde, die der Deutsche Handball-Bund für fast alle Drittligisten auf freiwilliger Basis anbietet. Spielberechtigt sind die Teams auf den Plätzen drei bis sechs in der Abschlusstabelle der 3. Liga. Auf das erstplatzierte Team wartet dann die Teilnahme am DHB-Pokal. Die HLZ-Sieben erwartet zunächst am Samstag in eigener Halle den OHV Aurich.

-hoh-