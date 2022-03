HLZ-Coach Neuhaus verspricht für die Pokalrunde Vollgas

Ahlen

Eigentlich wollte das HLZ Ahlener SG die Saison nun fortsetzen und am Samstag in die Pokalrunde starten. Doch Coronafälle beim ersten Gegner verlängern die Pause, stoppen die heimischen Drittliga-Handballer. Aber aufgeschoben ist auch in diesem Fall nicht aufgehoben. Daher macht sich Trainer Frederik Neuhaus schon mal seine Gedanken zur bevorstehenden Runde und der Rolle seines Teams.

Von Harald Hübl