HLZ-Heimspiel hat Endspiel-Charakter

Der Wunsch: beim letzten Auftritt in Bremen Anfang März ganz entspannt die goldene Ananas ausspielen. Die Hürde: HC Empor Rostock. Am Sonntag (15 Uhr) kommt der ärgste Konkurrent der A-Jugend in die Ebert-Halle, um die Entscheidung zu suchen. „Wenn wir das gewinnen, sind wir zu 80, 90 Prozent in der Endrunde“, ist sich Trainer Sebastian Supenkamp sicher und blickt auf die letzten beiden Spiele gegen den Liga-Letzten Altenhagen und eben Bremen: „Da müsste dann schon alles schiefgehen.“

Alles gut und schön, aber vor den Bundesliga-Spaß haben die Handball-Götter nun mal noch ein Zitterspiel und fast ein Finale gesetzt. Obwohl: So zitterig sind die Jungs des HLZ Ahlen nun auch nicht. „Nervosität? Nein“, hat Supenkamp bei den letzten intensiven Trainingstagen festgestellt. „Aber eine riesige Vorfreude auf das Spiel.“ Überraschend abgeklärt für den Nachwuchs des Drittligisten, der aber das Topniveau schon verinnerlicht hat.

Hinspiel-Niederlage ist kein Maßstab

Allerdings hat man das Hinspiel in Rostock noch mit 29:36 verloren, was aber tatsächlich kein Maßstab ist. Seit die Hauptrunde gestartet ist wechseln sich die Rostocker Jungs mit den Ahlenern auf dem wichtigen dritten Platz ab, derzeit liegen die Gäste mit einem Pünktchen Vorsprung vor dem HLZ. Noch jedenfalls ...

Zwar qualifizieren sich sogar die ersten Vier für das Sechzehntel-Finale der Elite, aber der Drittplatzierte hat zu Beginn der Runde die machbareren Gegner. Ein Ziel, für das es sich zu lohnt, Schweiß und Nerven zu lassen.

„Wir haben vor allem größeren Wert auf die Abwehr gelegt und werden versuchen, mehr als Team aufzutreten“, verrät Supenkamp, dessen Mannschaft diesmal vollständig in die Vorentscheidung geht. „Jetzt gelten keine Entschuldigungen mehr. Aber die Jungs sind voll da!“

Was wohl auch nötig ist. Denn einer der größten Erfolge der HLZ-Jugend ist zum Greifen nahe. Und damit ist sicher nicht nur die lustige Mannschaftsfahrt in die schöne Hansestadt Bremen gemeint.