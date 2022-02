HLZ-Kader füllt sich für das Nachholspiel

Mit dreiwöchiger Verspätung wird das Spiel des Handball-Drittligisten HLZ Ahlener SG gegen den ATSV Habenhausen am Samstag, 19 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle nun ausgetragen. Zwei Corona-Positivmeldungen der Gäste beim kurzfristigen Schnelltest in Ahlen ließen das Spiel am 15. Januar platzen.

