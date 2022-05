HLZ-Pokalspiel in Köln hat etwas von Betriebsausflug

Es ist der vierte Versuch, in der Pokalrunde zu punkten. Die Bilanz fällt nach der Hälfte aller absolvierten Spiele ernüchternd aus – Ahlen belegt mit 0:6 den vierten und damit letzten Tabellenplatz. Vielleicht ist am Freitag Besserung in Sicht. Einen Anreiz hat der Trainer zumindest geschaffen.

Die Drittliga-Handballer des HLZ Ahlener SG machen an diesem Wochenende eine Mannschaftsfahrt der besonderen Art. Heute ab 20 Uhr steht das Pokalrunden-Spiel beim Longericher SC Köln an und anschließend geht’s weiter in die Sportschule Hennef zum A-Lizenz-Prüfungslehrgang. „Das wird eine super Sache“, ist sich Trainer Frederik Neuhaus sicher. „Im vergangenen Jahr waren wir beim Lehrgang in Frankfurt als Demonstrations-Mannschaft. Das hat allen gut gefallen, deshalb haben wir uns entschlossen auch in Hennef diese Rolle zu übernehmen.“