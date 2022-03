HLZ-Sieben bucht die Pokalrunde und atmet tief durch

Man konnte den Stein der Erleichterung förmlich fallen hören. Den nach dem Heimerfolg des HLZ Ahlener SG nach dem 29:24-Erfolg über die TSG Altenhagen-Heepen. Denn er sorgte für Klarheit, machte befürchteten Rechenspielchen einen willkommenen Strich durch die Rechnung. Vielmehr ging die in Sachen Pokalrunde auf.

Selten haben die Ahlener Drittliga-Handballer einen Schlusspfiff so herbeigesehnt, wie am Samstagabend im Spiel gegen die TSG Altenhagen-Heepen. 36 Sekunden vor dem Ende erzielte Dominik Spannekrebs das 29:24 für die Mannschaft von Trainer Frederik Neuhaus, die damit endgültig ihren Platz in der Pokalrunde gesichert hat. Der anschließende Treffer zum 29:25 (13:10)-Endstand für die Gäste aus Bielefeld tat nichts mehr zur Sache.