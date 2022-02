HLZ-Sieben und Trainer Neuhaus liebäugeln mit dem Ligapokal

Ahlen

Die Drittliga-Handballer setzen in der Normalrunde zum Schlussspurt an. Die Partie in Aurich ist eine von noch fünf zu absolvierenden Begegnungen. An Zielen mangelt es dem HLZ Ahlener ASG nicht. Abgesehen von einem anvisierten Auswärtssieg am Samstag. Die Möglichkeiten reichen von Aufstiegsrunde bis zur Teilnahme am Ligapokal. Zunächst aber bleibt ein Platz unter den ersten sechs Teams im Visier.

Von Harald Hübl