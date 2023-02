HLZ spielt sich den Frust mit 35:23 von der Seele

Es wurde nicht das verflixte siebte Spiel. Ganz im Gegenteil. Vielmehr spielte sich das HLZ Ahlener SG den aufgestauten Frust von der Seele und beendet die Negativserie nach sechs sieglosen Spielen. Ein Akteur warf sich dabei besonders in der Vordergrund.

Vor dem Spiel war den HLZ-Spielern die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder, sechs Niederlagen in Folge nagen am Selbstvertrauen. Mit einem 35:23 (14:13)-Sieg über die Dragons der SG Schalksmühle-Halver spielte sich die Mannschaft von Trainer Frederik Neuhaus den Frust von der Seele.

Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg

Von Beginn an war Geduld gefragt. Darauf hatte der HLZ-Trainer seine Mannschaft eingestellt. Die Sauerländer begann mit viel Elan und Zug zum gegnerischen Tor. Die Abwehrreihe der Wersestädter brauchte zehn Minuten, um die Kreise der Gäste dauerhaft zu stören. Dann hatten die Innenblocker Ferdi Hümmecke sich und ihre Nebenleute in Stellung gebracht.

Die Dragons taten sich schwer gegen die gut organisierte Abwehr der Ahlener erfolgreich zu sein. Doch bis zur Halbzeit entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Mal führte die Neuhaus-Sieben mit zwei Toren, dann waren es die Dragons, die mit 12:9 (25.) vorne lagen. Mit einer 14:13-Führung gingen die Gastgeber in die Pause.

Frenzel trifft neunmal

Nach dem Wiederanpfiff startete die HLZ-Sieben durch. Binnen zehn Minuten hatte Ahlen eine 20:16-Führung herausgespielt. Nach 50 Minuten hatten die Wersestädter ihren Vorsprung auf 27:20 ausgebaut. Bis zum Ende wuchs er auf ein sattes Dutzend Tore an.

Einer Im Ahlener Trikot fand ganz besonderen Spaß an dem Spiel: Rechtsaußen Moritz Frenzel. In der Vorsaison spielte er im Dress der Gäste noch um den Aufstieg in die zweite Liga. Er schenkte seiner ehemaligen Mannschaft neunmal ein.