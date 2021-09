Foto:

Andreas Zimmermann feiert es wieder einmal auf seine Weise, „Seit vier Spielen ungeschlagen, sechs Punkte aus fünf Spielen. Wir sind drin! Wir sind da!“ Auch, wenn es sich anhört, als bejubele man bei RW Ahlen schon den Aufstieg, so mag man dem Trainer hier kaum widersprechen. Denn der erste Saisonsieg – der dritte in Folge gegen Homberg – war schon außergewöhnlich.Aufsichtsratschef Heinz-Jürgen Gosda urteilt am Platz zwar noch etwas kühl: „Drei Auswärtspunkte sind immer gut, egal, wie das Spiel war“, das aber unterschlägt den Kampfgeist, der nach der Roten Karte und dem gehaltenen Strafstoß hochkochte wie Milch auf dem heißen Ofen. „Das hat Auftrieb gegeben. Die Antwort war überragend, da hatten wir die dritte Luft“, ist Zimmermann doch mit mehr Empathie bei der Sache.Dass Andreas Ivan für den angeschlagenen Sebastian Mai gleich in der Startelf stand, hatte sich ausgezahlt. Neben zwei weiteren Chancen war sein 2:1 ein ebensolcher Höhepunkt wie Velchikovs Elfmeter-Parade. „So muss das Timing sein: immereinen Schritt vor dem Gegner“, war der Trainer zufrieden. „Eine sehr gute Premiere.“Wie heißblütig Ahlen in Homberg aufgetreten war, zeigte sich auch mit dem schnellen Ausgleich, den ­Ioannidis nach blitzgescheiter Vorarbeit von Holldack und Marzullo ins Netzsetzte. Dass selbst eine Unterzahl Ahlen nicht stoppte, spricht Bände. „Wir wussten, dass Homberg spielerisch nicht die stärkste Mannschaft ist und nun Riesenprobleme bekommen würde“, sagt Zimmermann.Sein Stürmer Gianluca Marzullo bestätigt: „Da haben wir Willen, Charakter und Laufbereitschaft bewiesen. So, wie wir das Ding noch gezogen haben, rückt auch die Mannschaft noch enger zusammen.“ Und er freut sich jetzt, wie alle, auf den nächsten Freitag: „Das Derby kann kommen.“ Tabellenführer Preußen Münster reist an, mal sehen, ob die „dritte Luft“ bis dahin reicht – zumal Münster eher nachdenklich anreisen dürfte.