Internes Spielchen und ein Waldlauf als Ersatzprogramm für Preußen

Münster

Das freie Wochenende war gar nicht so frei. Nach dem Ausfall der Partie bei den SF Lotte beraumte Sascha Hildmann einen internen Kick in voller Mannschaftsstärke und einen Waldlauf an. Preußen Münster hatte sich mit der Absage längst arrangiert. Allerdings bereitet ein Spieler neue Sorgenfalten.

Von Thomas Rellmann