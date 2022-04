„Irrsinn“ oder „würdiger Rahmen“? Funktionärslob vs. Spielerkritik

Vom Bahnhof Neckarpark bis zur Mercedes-Benz-Arena, wo der VfB Stuttgart seine Fußballspiele austrägt, sind es nur ein paar Schritte. Dann aber zieht es sich. Erst kommt die Scharr-Arena, Spielstätte der örtlichen Erstliga-Volleyballerinnen, dann die Porsche-Arena, in der bis zum Wochenende der internationale Tenniszirkus Station machte. Und schließlich, man ist bereits eine halbe Ewigkeit unterwegs, findet man die Hanns-Martin-Schleyer-Halle, eine Art Anhängsel der Porsche-Arena (wobei der brutalistisch angehauchte 80er-Jahre-Bau architektonisch ungleich spannender ist als die leicht protzigen Gebäude drumherum).

„Müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind“: Kai Schäfer. Foto: flo

Als eine Art Anhängsel empfanden in Teilen Spieler wie Fans auch das Badminton-Final-Four am Freitag und Samstag in der Schleyer-Halle. Immer wieder begrüßte der aus Funk und Fernsehen bekannte Co-Moderator Hartwig Thöne neue Besucher, „die die Pause beim Tennis nutzen, um mal hier vorbeizuschauen“ (für Porsche-Cup-Zuschauer war der Besuch kostenfrei, umgekehrt nicht) – als fülle das Final Four in erster Linie eine Lücke zwischen Siegemund und Sabalenka. „Wir müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind“, erklärte Kai Schäfer gegenüber der FAZ.

Termin unglücklich

Noch harschere Worte findet der Ex-Lüdinghauser, der inzwischen für Dortelweil – beide Teams belegten bei der DM den geteilten dritten Rang – für den Termin, der sei „kompletter Irrsinn“, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung den amtierenden Deutschen Einzel-Meister zitiert. „Unsere Siegesfeier fällt aus, weil wir alle sofort abreisen“, pflichtet Mark Lamsfuß dem Nationalmannschaftsgefährten bei. Der Mann vom 1. BC Wipperfeld und seine Vereinskollegen konnten es nach der Titelpremiere deshalb nicht krachen lassen, weil nur Stunden später der Flieger nach Madrid abhob, wo in diesen Tagen die Individual-EM stattfindet.

Michael Schnaase hat an der Stelle Verständnis für die Liga (DBLV) und die Vermarktungsgesellschaft des nationalen Verbandes (DBV), die das Event nach Stuttgart vergeben hatten: „Bei der Vielzahl an Turnieren ist es schwer, überhaupt ein halbwegs passendes Wochenende zu finden. Außerdem sind die meisten Final-Four-Teilnehmer erst am Dienstag in die Europameisterschaft eingestiegen.“

Ansonsten kann der Union-Teammanager Schäfers Kritik nachvollziehen: „Das war mitunter ein bisschen viel Show. Klar will man unsere Sportart aus der Nische holen. Aber wenn es gerade spannend ist, muss man Badminton-Fans nicht die Zählweise erklären. Da wurden arg viele Zugeständnisse an die Tennis-Leute gemacht.“ Auch im Publikum regte sich Unmut, wenn mal wieder während de Ballwechsel – in der Bundesliga ein absolutes No-Go – ein Tennis-Funktionär interviewt wurde.

Fans zu weit weg

Dass es überdies kleinere technische Pannen gab, rubriziert Schnaase unter „Kinderkrankheiten“. Solle es aber 2023 eine Neuauflage an gleicher Stelle geben – final entscheiden werden das die „Porsche-Cup“-Macher – müsse man die Kluft zwischen Publikum und Courts verkleinern. Man habe die Zuschauer – der DBV schätzt deren Zahl am Samstag großzügig auf „knapp 1000“, in der FAZ ist von 400 die Rede – „ja kaum gesehen, so weit weg, wie die saßen“. Ansonsten, glaubt Schnaase, habe das Event „durchaus Potenzial“.

Der Meinung ist auch DBV-Boss Thomas Born. Die abgedunkelte Arena mit den beiden gut ausgeleuchteten Feldern biete einen „würdigen Rahmen für unsere Team-DM“. Und das Gequassel der Hallensprecher? „Ach, das ist international längst Usus. Die Spieler sind so im Tummel, dass sie davon gar nichts mitbekommen.“