Ivan und RW Ahlen rechnen erst am Schluss ab

Rot-Weiß Ahlen ist auf den Geschmack gekommen. Vier Treffer vor Wochenfrist in Aachen, drei am Samstagnachmittag beim 3:1 über die U23 von Borussia Mönchengladbach. Das begeisterte nicht nur die 538 Augenzeugen. Auch der eigene Trainer war ganz aus dem Häuschen.

Ein halber Meter war es bestimmt, den der Trainer über dem umgepflügten Rasen schwebte. Gerade noch tief genug, dass man ihm die Schultern klopfen konnte, hoch genug, um den Kopf fast in den Wolken zu tragen. „Ich bin total begeistert!“, strahlte es aus Andreas Zimmermann heraus. 3:1 (1:1) über die jungen Gladbacher, und das nach dem letzten 4:1 in Aachen – RW Ahlen geht steil.

Kapitän Kevin Kahlert grinst breit aus dem strubbeligen Vollbart: „Abgerechnet wird zum Schluss!“ Klingt wie eine Drohung, und für die Bundesliga-Reserve aus Mönchengladbach war es genau das. Die hatte sich wohl schon auf ein gemütliches 1:1 eingestellt, als die Ahlener Bombe innerhalb von vier Minuten gleich doppelt explodierte und die Fohlen von den Hufen riss.

„ »Wir wussten, dass wir Chancen kriegen« “ Ahlens Doppeltorschütze Andreas Ivan

Und Andreas Ivan trieb die Schulden ein. Zuerst profitiert der offensive Außen davon, dass Gladbachs Wentzel ausrutscht, den ledigen Ball nimmt Ivan zum 2:1 auf (77.), und in der 81. Minute staubt er die Vorarbeit von Holldack und Mai,dessen Schuss noch pariert wird, zum 3:1 ab. „Wir wussten, dass wir die Chancen kriegen“, präsentiert Ivan den Gästen die Rechnung, die Mai mit einem Lattentreffer beinahe noch teurerer gemacht hätte.

Das Warten auf den Zahltag lohnte sich

Aber das Warten auf den Zahltag zog sich. Die Gladbacher schienen vor allem im Spielaufbau etwas träge, Ahlen war deutlich hibbeliger und aktiv, dafür aber zögerlich beim Verwerten der vielen Chancen, die die rotweiße Dominanz unterstrichen.

Marzullos erstes Tor (4.) wurde zwar noch wegen Attacke auf Torwart Olschowsky zurückgepfiffen, aber der zweite Versuch – fast eine Kopie des ersten – saß dann. Eine Kopfballstafette mit Kahlert nickte Marzullo zuerst an die Querstange und von da aus mit dem Fuß ins Tor (15.). Dass Noß nach Pass in die Gasse von Schroers aus spitzem Winkel abzog, und Szczepankiewicz den Ball über den Handschuh ins Netz ließ, regte da noch niemanden groß auf (20.).

Abgerechnet wurde erst in Hälfte zwei: Während die pomadig spielenden Gladbacher kaum noch in Erscheinung traten, verpasste ein im Abschluss zu kompliziert spielendes Ahlen eine Möglichkeit nach der anderen. Nachdem Marzullo zweimal undeinmal Holldack freigelaufen den Ball vertändelten (zweimal auf Pass Kahlerts), glaubte sich Gladbach wohl aus dem Gröbsten heraus. Hatte sogar durch einen Distanzversuch Lockls am langen Pfosten vorbei selbst die Chance auf das zweite Tor.

„ »Wir haben die Umschaltmomente clever ausgespielt« “ RW-Trainer Andreas Zimmermann verteilte Lob

„Die Jungs haben auf ihren Moment gewartet. Wir haben die Umschaltmomente clever ausgespielt und die Nerven behalten“, jubelt Zimmermann über die gepfefferte Rechnung, die den Gladbachern schließlich teuer zu stehen kam.

RWA: Szczepankiewicz – Francis, Kahlert, Dal, Eickhoff – Mamutovic (87. Pihl), Wiesweg, Twardzik, Ivan (90. Bayaki) – Marzullo (76. Mai), Holdack (90. Schmitz)