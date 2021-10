Joline Schmidt lässt den PS auf dem Wasser freien Lauf

Gegen einen Fußball treten, auf dem Tenniscourt stehen oder einen Handball werfen: Für viele sind diese Sportarten ein großes Hobby, wenn nicht sogar eine Leidenschaft für das Leben. Nicht so für Joline Schmidt. „Ist mir alles zu langweilig“, sagt die 17-Jährige mit einem selbstbewussten Lachen. Stattdessen zieht es die Walstedderin regelmäßig auf´s Wasser – und zwar in ein kleines Rennboot mit etwa 15 PS. Damit absolviert sie mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde ziemlich souverän verschiedene Parcoursstrecken und platzierte sich mit ihrem Können Anfang September bei den 20. Deutschen Jugendmeisterschaften in Dresden in der Klasse MS 11 sogar unter den besten acht Mädchen der Republik.

Der „Startschuss“ für das etwas andere Hobby der Schülerin, die zurzeit die zwölfte Klasse des Adolph-Kolping-Berufsgymnasiums in Münster besucht, fiel vor einigen Jahren. „Mein Vater wollte den Bootsführerschein in Hamm machen und ich bin da einfach mal mitgefahren“, erinnert sie sich und ergänzt: „Dadurch wurde ich relativ schnell angefixt und habe das Schlauchboot-Fahren dort bei der Jugend mal ausprobiert.“ Es gefiel der Walstedderin so gut, dass sie im Anschluss auch verschiedene Parcoursstrecken bis hin zur Klasse M 3 absolvierte. Es folgte eine längere Pause – bis die 17-Jährige im zurückliegenden Sommer erneut den Einstieg wagte und als Newcomerin auf Anhieb überzeugte. Dieses Mal allerdings in der Klasse MS 11, wo die „Wasserfahrzeuge“, die auch als „Dreikantpfeile“ betitelt werden, den optischen Eindruck eines Rennbootes vermitteln. „Ich wollte eigentlich immer schon weitermachen. Denn ohne das Fahren hat mir etwas gefehlt“, bemerkt Joline Schmidt. „Im Sommer wurde es dann endlich Wirklichkeit.“

Walstedderin scheut nicht den Weg zum Training nach Krefeld

Dafür meldete sich die Schülerin beim Crefelder Yacht Club (CYC) an, um dort regelmäßig trainieren zu können. Zuvor hatte sie den entsprechenden Schein erfolgreich abgelegt. Die neue Klasse wählte sie, weil die MS 11-Boote schneller sind. „Das war ganz schön intensiv. Wir waren jedes Wochenende in Krefeld“, beschreibt Mutter Ines Schmidt-Peters die wöchentliche Odyssee. Pro Weg seien das etwa 127 Kilometer und eineinhalb Stunden Fahrt gewesen. „Leider kann man so etwas hier in der Nähe nicht wirklich trainieren“, bemängelt Joline Schmidt, die dennoch froh war, dass ihre Mutter sie regelmäßig „ans Wasser“ gebracht hat. „Das Training hat eigentlich immer Spaß gemacht“, berichtet sie. Dieses beinhaltet unter anderem das Hinablassen der Boote ins Wasser und das mehrmalige Durchfahren eines Parcours – natürlich auf Zeit. „Dabei wird dann geschaut, was wir beim Bojen umfahren noch optimieren können“, erörtert die Walstedderin.

Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften kam fast automatisch

Die Qualifikation für die 20. Deutschen Jugendmeisterschaften sei dann quasi von alleine geschehen. „Weil viele andere Mädels abgesagt hatten, war ich automatisch für Nordrhein-Westfalen dabei“, so Joline Schmidt, die von Peter Zeipelt, Landesjugendleiter beim Deutschen Motoryachtverband, bereits als „Nachwuchstalent“ bezeichnet wurde. Dementsprechend ging es für die Walstedderin Anfang September dann nach Dresden, um sich im Alberthafen mit den besten MS 11-Fahrerinnen der Republik zu messen.

„ »Da lag alles in meinen Händen« “ Joline Schmidt genoss die Titelkämpfe in Dresden

„Coronabedingt waren es inklusive mir aber nur zehn Teilnehmerinnen“, sagt die Schülerin. „Das war schon ein Abenteuer dort, weil die Location ein Industriehafen und die Übernachtungsmöglichkeit nicht gut war“, schob sie hinterher. Hinzu sei eine große Nervosität gekommen. „Ich habe immerhin NRW repräsentiert. Da lag alles in meinen Händen.“

Die vom Verband gestellten Boote seien ebenfalls sehr speziell gewesen. „Bei dem einen ist der Sitz sofort nach hinten gerutscht, wenn man mehr Gas gegeben hat. Bei dem anderen war die Lenkung so schwerfällig, dass ich das selbst mit zwölf Monaten Training im Fitnessstudio nicht geschafft hätte“, kritisiert die Walstedderin. Doch sei es drum: Die Vorläufe meisterte Schmidt mit Bravour trotz einer leichten Handverletzung. Im Viertelfinale musste sie den Parcours dann gegen die mehrfache deutsche Meisterin Vanessa Walz absolvieren – und schied aus.

„ »Ich will ein richtiges Rennboot fahren« “ Joline Schmidt zu ihren Planungen

Und wie geht es jetzt weiter? „Ich will ein richtiges Rennboot fahren und habe mich diesbezüglich schon umfassend informiert“, verrät die 17-Jährige, die auch weiterhin noch in der Klasse MS 11 starten wird, lachend. Die Lizenz dafür hat sie bereits abgelegt. Den noch ausstehenden „Turtletest“, bei dem das Cockpit unter Wasser gedreht wird und man sich im Anschluss selbst mit Hilfe einer Sauerstoffflasche befreien muss, will sie im kommenden Frühjahr angehen: „Da wird es auf die nötige Ruhe ankommen.“

Wie Formel 1 - nur auf dem Wasser

Hinzu würden hohe Kosten für neues Material und Ausrüstung kommen. Ebenfalls muss das Boot gemietet werden. „Das ist alles sehr kostspielig und eigentlich benötige ich auch ein Team aus mindestens vier bis fünf Personen“, beschreibt sie die Anforderungen. „Das ist vergleichbar mit der Formel 1 – nur eben im Wasser.“