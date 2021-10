Kapitän Hümmecke bleibt bis 2025 an Bord des HLZ Ahlener SG

Seit dem letzten Heimspiel und seinem Flugtor-Erfolg hätte Kreisläufer Ferdi Hümmecke eigentlich den Spitznamen „Fliegender Adler“ verdient. Handball-Drittligist HLZ Ahlener SG macht es anders und stattet den dienstältesten Spieler kurzerhand mit einem neuen Drei-Jahres-Vertrag aus.

„Wir haben mit Ferdi sehr früh das Gespräch gesucht, da er als Kapitän ganz klar der Leitwolf im Team ist und die jungen Spieler sich extrem an ihm orientieren“, so Geschäftsführer Klaus Jäger. Hümmecke,der 2015 vom OSC Dortmund nach Ahlen kam, fühlt sich in seiner Funktion als Kapitän pudelwohl, für ihn ist das HLZ Ahlener SG nach all den Jahren „Heimatverein“ geworden. „Daher war es für mich nur logisch und brauchte keine lange Überlegung, dass ich gerne bis mindestens 2025 in Ahlen bleibe“, so der 30-Jährige. Der 204 Zentimeter große Kreisläufer, der zwölf Jahre älter ist als der jüngste Spieler im Team, sieht sich als Sprachrohr der Mannschaft und will mit seiner langen Handballerfahrung die nötige Ruhe und Gelassenheit auf dem Feld und auch daneben zum Ausdruck bringen.

„Ferdi ist unser erster Mosaikstein für das Team 2022 und darüber hinaus. Mit dieser frühen Personalplanung wollen wir ein klares Zeichen an die Mannschaft senden, denn was diese junge Truppe bislang auf die Beine gestellt hat, ist absolut beeindruckend“, ist Klaus Jäger voll des Lobes. Der Zuspruch der Fans gibt dem Geschäftsführer recht, denn jedes Heimspiel verfolgen zwischen 650 und 850 Zuschauer in der Halle am Europakreisel und das war nach der langen Coronopause absolut nicht vorhersehbar.