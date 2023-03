Kaya und Lewejohann - zwei Trainer mit Stallgeruch

Ahlen

Drei Tage nach der jüngsten Pleite und der Golombek-Trennung hat RW Ahlen den neuen Trainer präsentiert. Es ist Nummer drei in der laufenden Spielzeit. Sportlich ist Markus Kaya in der Wersestadt noch nicht in Erscheinung getreten, hat aber dennoch so etwas wie Stallgeruch.

Von Henning Hoheisel