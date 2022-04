Kein RWA-Mitleid für Tante Lotte

Die Füße hochlegen können sie noch nicht. Vielleicht aber die Osterfeiertag anschließend so richtig schön genießen. Dann, wenn die Rot-Weißen dem 3:2-Zittersieg von Mittwoch am Samstag noch einen Dreier folgen lassen. Gegner Lotte kann also kein Mitleid erwarten.

So! Noch einmal drei Stück, und man kann sich fast schon zur Ruhe setzen. Das 3:2 über den FC Schalke 04 U 23 katapultierte RW Ahlen auf Platz zehn, dem Krönungsrang aller abstiegsgefährdeten Teams. Bitter für Schalke, noch bitterer für den nächsten Gegner. Die Sportfreunde Lotte, als Achtzehnte eigentlich schon raus aus der Regionalliga-Verlosung, setzen die toxischen Abstiegskämpfe im Wersestadion fort (Samstag, 14 Uhr).

„Ausruhen können wir uns danach“, will Trainer Andreas Zimmermann noch einen vorentscheidenden Schritt sehen. Er weiß, dass die Gäste auch nach vier Niederlagen in Folge noch lange nicht aufgegeben haben. „Die werden alles raushauen“, erwartet er eine alte Tante Lotte, die mit dem Rücken zur Wand kämpft wie ein Berserker. „Wenn schon nicht für Lotte, dann als Empfehlung für einen neuen Arbeitgeber.“

Holldack ist als Ivan-Partner denkbar

Es hilft also nichts, morgen kommt Ahlen um eine weitere Topleistung nicht herum. Dafür hatte Zimmermann schon gegen Schalke rotiert. David Mamutovic, Danis Francis, Jan Holldack blieben auf der Bank. „Die dürfen gern alle durchpusten, sonst gehen die mir auf dem Zahnfleisch“, sagt der Trainer. Am Samstag könnte schon wieder Holldack als kongenialer Partner von Andreas Ivan auflaufen, der an allen drei Toren gegen Schalke beteiligt war.

„Abstiegskampf ist nicht fair“, seufzte der neue S04-Trainer Jakob Fimpel, dessen abschlussschwache Jungs trotz spielerischer Überlegenheit in Ahlen verloren. So was in der Art will Zimmermann am Samstag auch von Lottes Trainer Wendel-Eichholz hören. Wäre nicht schön für Lotte, aber hilfreich für Ahlen.

Am nächsten Mittwoch wartet keine englische Woche. Erst am Samstag (23. April) geht es für RWA dann zum FC Wegberg-Beeck.